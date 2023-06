Su Rai 2 gran finale per “Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods”

Gran finale di stagione per le due serie “Ncis Los Angeles” e “Blue Bloods” in onda in prima serata su Rai 2: la trama degli episodi

Dopo 323 episodi e ben 14 stagioni, tutte trasmesse da Rai 2, la serie “Ncis: Los Angeles” arriva alla sua conclusione con l’episodio “Nuovi inizi”, in onda in prima visione assoluta lunedì 5 maggio dalle 21.20 sulla seconda rete. La squadra Ncis viene coinvolta da Kerry Adams, agente speciale al comando dell’ATF, su un complesso caso di traffico d’armi in cui sono implicati informatori e agenti infiltrati, che forse hanno smarrito il sentiero della giustizia e si sono lasciati corrompere. Nel frattempo, per tutti i protagonisti è arrivato il momento di affrontare anche i lori problemi personali e famigliari: Sam deve prendersi cura del padre che soffre di demenza senile ma si rifiuta di affidarsi alle cure mediche, mentre Callen è alle prese con l’organizzazione del matrimonio con Kensi che comincia a non sentirsi tanto bene. Con Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.

A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, si conclude anche la tredicesima stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. Nell’episodio “Il segreto della felicità”, il dottor Walker viene scarcerato e il serial killer, che mette in posa le sue vittime con un rosario tra le mani, colpisce di nuovo. Frank e il sindaco Chase, per l’ennesima volta, discutono vivacemente sulle misure da intraprendere per la sicurezza. Questa volta, grazie all’intervento dell’arcivescovo Kearns, capiscono che devono cooperare per il bene della città. Erin teme di aver perso la sua capacità di giudizio dopo che un delinquente, che lei ha rimesso in libertà, aggredisce una donna. Con Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.