Su Rai 2 al via “Underdog – Ho scommesso su di me”: le anticipazioni

In seconda serata su Rai 2 parte “Underdog – Ho scommesso su di me”. Il primo ospite di Laura Tecce è Marcell Jacobs, introdotto da Giovanni Malagò

“Underdog” è un termine mutuato dal linguaggio sportivo e indica l’atleta che, dato per sfavorito, vince a sorpresa sbaragliando i pronostici: e proprio dallo sport, e dal Coni, parte “Underdog – Ho scommesso su di me”, il programma ideato e condotto da Laura Tecce, in onda da lunedì 5 giugno alle 23.40 su Rai 2. Introdotta dal presidente del Coni Giovanni Malagò, la puntata ospita, come primo Underdog, il centometrista campione olimpico simbolo di Tokyo 2020 Marcell Jacobs.

“Se non ci fossero gli underdog – dice Malagò – lo sport non avrebbe il successo che ha, non sarebbe accompagnato dalla favola, dal mistero, dalle emozioni”. Per il numero uno della massima istituzione sportiva italiana, nello sport “le storie più importanti sono quelle di chi non era favorito, di chi ha vinto in modo inaspettato, magari anche in circostanze non favorevoli”. Come appunto Marcell Jacobs, l’atleta che in 9 secondi e 80 centesimi, il primo agosto del 2021 diventa una star sorprendendo il mondo. Il pluricampione e medaglia d’oro olimpica racconta la sua vita, l’essere stato uno sfavorito, il superamento delle ansie e degli ostacoli, la fatica fisica e mentale, la sofferenza e finalmente il raggiungimento del traguardo, del successo: “Il bello del nostro sport – dice Jacobs – è che parla a un cronometro. Chiunque tu sia, da ovunque tu possa arrivare… Se corri forte, corri forte. Più ti prepari e più è facile ottenere risultati. Però sbaragliare i pronostici è la cosa più bella. Quando non sei favorito ma vinci è fantastico”.

“Underdog – Ho scommesso su di me” è una serie di dieci puntate – in onda tra giugno e settembre – nel corso delle quali la giornalista Laura Tecce incontra grandi protagonisti del mondo dello sport, dell’imprenditoria e dello spettacolo per scoprire le caratteristiche che rendono vincenti persone sulle quali nessuno avrebbe mai scommesso e per svelare i momenti salienti delle loro carriere, le svolte, i fallimenti dai quali si sono dovuti rialzare fino a vincere la sfida della vita: quella con se stessi. Svantaggiati sulla carta, dunque, ma che hanno ribaltato a loro favore le iniziali condizioni avverse grazie al loro talento, alla loro perseveranza e soprattutto al loro coraggio. Il programma è realizzato nei luoghi dove i protagonisti vivono e lavorano ma anche nei loro luoghi del cuore, memoria del loro passato in un rimando continuo tra il loro presente di successo ed un passato da sfavoriti. Il programma in onda i lunedì alle 23.40 su Rai 2, andrà in replica il sabato alle 10.