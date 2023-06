Previsioni meteo 5 giugno 2023: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 giugno 2023: piogge diffuse, fin dal mattino sulle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche al Centro

Estate ancora lontana sull’Italia. Evoluzione meteo per questo inizio di settimana che vedrà ancora protagonista un campo di alta pressione nei pressi delle Isole Britanniche, con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Una piccola goccia fredda in quota nella giornata di oggi si disporrà sulle regioni del Centro-Nord dove porterà condizioni meteo molto instabili con temporali diffusi, localmente anche a carattere di nubifragio. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno anche il Centro Italia. Con l’arrivo del prossimo weekend il modello GFS ipotizza un’elevazione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale con tempo più stabile.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, intense tra Romagna e Veneto. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali. In serata ancora precipitazioni su tutti i settori, più asciutto sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali, intensi in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con isolate piogge su Basilicata, Calabria e Isole Maggiori e asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo instabile con residue piogge su Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime stabili. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .