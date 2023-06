La seconda stagione di “Blood & Treasure” su Rai 4: la trama degli episodi

Su Rai 4 in prima assoluta la seconda stagione della serie “Blood & Treasure” con le avventure dell’ex agente dell’FBI Danny McNamara e della ladra Lexi Vaziri

A partire da lunedì 5 giugno Rai 4 propone, in prima serata e in prima visione assoluta, la seconda stagione della serie avventurosa “Blood & Treasure”. Ogni lunedì, alle 21.20, due episodi della serie in cui l’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare per una serie di missioni ad alto rischio.

Al centro della stagione c’è la ricerca del leggendario tesoro di Gengis Khan, ma il passato di Danny, il suo incontro con Lexi e una pericolosa setta terroristica daranno filo da torcere ai due protagonisti coinvolgendoli in una battaglia che va avanti da oltre 2000 anni nella culla della civiltà. Nella serie ideata da Matthew Federman e Stephen Scaia, interpretata da Matt Barr e Sophia Pernas, storia e mistero si fondono per dar vita a un efficace connubio tra azione e avventura che richiama classici moderni come “Indiana Jones”, “Tomb Raider” e “Il codice Da Vinci”.