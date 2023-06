I Desideri online con la canzone “Dèjà Vu”

“Dèjà Vu” è il nuovo singolo del duo campano I Desideri: la canzone è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Dopo il successo del singolo “L’Amore che Voglio”, con la collaborazione di Jake La Furia e trasmesso da tutte le radio italiane, il giovane duo casertano I DESIDERI, pubblica il nuovo brano “Dèjà Vu” per MK3/Warner Music Italia, dalla mezzanotte su tutti i digital store.

Prodotto da heysimo, il brano riflette ed interpreta un sentimento generazionale e globale: l’amore.

L’anima artistica de I DESIDERI si mostra ancora una volta marcata da un requisito, la fusione linguistica e stilistica. In “Dèjà Vu” il duo scrive e canta in italiano e in dialetto casertano, percorrendo in parallelo anche la dicotomia tra stile rap e pop che conferisce al brano sia atmosfere dolci che graffianti, eco dei ricordi gioiosi e cupi della relazione.

“Accettare la fine di una relazione è la fase più dolorosa di un rapporto, soprattutto se ci si perde in un continuo tira e molla. Abbiamo deciso di raccontare questa condizione descrivendo la storia di chi, non riuscendo ad andare oltre, sente di vivere un eterno ‘Déjà- vu’.” – raccontano I DESIDERI.

I DESIDERI, all’anagrafe Salvatore e Giuliano Iadicicco, sono due fratelli campani che con le loro sonorità pop, rap e urban coinvolgono migliaia di teenagers in tutta Italia. A decretare il loro successo è il brano “Made In Napoli” (feat. Clementino), il cui video ufficiale – pubblicato nell’aprile 2014 – conta ad oggi oltre 34.000.000 di visualizzazioni. Quest’ultimo, scelto come colonna sonora del film di Luca Miniero “La Scuola Più Bella Del Mondo” con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena, rappresenta solo l’inizio di una carriera caratterizzata da numerosi eventi di spicco che li hanno visti protagonisti. Primo tra questi il coinvolgimento, attraverso alcuni singoli, nella colonna sonora della serie televisiva “Gomorra”. Nel 2016, avviene la pubblicazione del singolo “Adesso” in collaborazione con uno dei rapper emergenti più quotati sulla scena di allora: Mostro. Nel 2017, firmano il loro primo contratto discografico con Sony Music, vincono il Wind Summer Festival in prima serata su Canale 5 ed incidono il loro primo album “Uagliò”. Sono protagonisti nuovamente al cinema con la regia di Lucio Gaudino, curando la colonna sonora del film “Fausto e Furio” e presentandosi anche in veste di attori.

Il ritorno de I DESIDERI sulla scena musicale avviene poi con il brano “Tu si a regina mia”, omaggio alla cultura partenopea che raggiunge 9.000.000 di views in pochi mesi. Nel 2020, pubblicano il loro secondo album “96/97” all’interno del quale sono presenti le collaborazioni di Geolier, Livio Cori e Peppe Soks. Successivamente, con il brano “Lo stesso cielo”, entrano tra i 20 semifinalisti di Ama Sanremo, trasmissione su Rai Uno condotta da Amadeus. È proprio in finale che il duo napoletano si aggiudica il prestigioso premio Tim Music come brano più ascoltato sulla piattaforma TIM. Nel 2021 continua la pubblicazione di diversi singoli che riscuotono un notevole successo, in particolare il brano “Tre di notte” che ad oggi conta oltre 8.500.000 ascolti. L’anno successivo si apre con la pubblicazione di altri 3 nuovi singoli, uno dei quali in collaborazione con l’artista romano Astol. Quest’ultimo, dal titolo “Trovati Un Altro”, diventa in poco tempo un trend su TikTok e totalizza oltre 3.400.000 ascolti nel giro di 4 mesi. Il 2022 I DESIDERI firmano un contratto discografico con MK3/Warner Music Italy e il 20 gennaio 2023, pubblicano il singolo “L’Amore che Voglio” feat. Jake La Furia.