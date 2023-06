La giovane cantautrice Alek racconta la fuga da un rapporto in “Zattera”, il nuovo singolo disponibile in radio e in digitale

Fuori in digitale per Gorilla Records “Zattera” (https://bfan.link/zattera), il nuovo singolo di Alek. La produzione musicale del brano è di Movimento (già producer di Nashley) e Den.

Il brano racconta come, a volte, occorra scappare da un rapporto per proteggersi, sparire per il proprio bene. Nel testo, Alek dialoga con un ragazzo che si domanda come mai, di punto in bianco, lei abbia voluto allontanarsi da lui. La risposta è che Alek in quella relazione si sentiva, paradossalmente, sola e isolata, vicina ad affogare in un mare da cui è difficile risalire – metafora da cui sono nati un verso e il titolo del brano.

Si tratta di una canzone più movimentata rispetto alle precedenti pubblicate da Alek che, in questo modo, si confronta con nuove ritmiche mantenendo, però, ben saldi i suoi tratti distintivi: una capacità di introspezione molto rara alla sua età e una scrittura abile a esprimere i pensieri più profondi su un’atmosfera intima.

Alek è una cantautrice vicentina classe 2005. La musica è sempre stata una sua passione e, dall’età di 14 anni, quando le è stata regalata la prima chitarra, ha iniziato a comporre e scrivere, scoprendo così un mezzo ideale per esprimersi che funziona anche da valvola di sfogo. L’inizio del 2022 ha segnato il suo esordio ufficiale nel mondo della discografia: il singolo “X4”, che già nella primissima versione acustica aveva riscosso grande interesse sui social network con centinaia di migliaia di interazioni, ha ottenuto ottimi riscontri di streaming e su TikTok. Nel corso dell’anno, poi, ha pubblicato altri tre brani: “Bambola Voodoo”, “Matita” e “Stupido Cielo” in collaborazione con Caleydo. Nel 2023 ha pubblicato “Toglimi (strati d’odio)” e “Zattera”.

