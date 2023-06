Al Nolo 91 di Milano apre la mostra “Constructing Nature”

Martedì 6 giugno alle ore 18.00 l’opening della mostra “Constructing Nature”, opere di Javier Sarmiento e Asarfelt, al Nolo 91, Milano

In occasione di Habitat, calendario di eventi collegati alla III edizione di BienNoLo, la biennale d’arte contemporanea di Milano, gli artisti Javier Sarmiento e Asarfelt sono presenti a Milano dal 6 al 10 giugno 2023 presso lo spazio Nolo 91 con la mostra Constructing Nature, che affronta il rapporto uomo – natura.

Dipinti, disegni, sculture contaminano lo spazio espositivo. Un “labirinto” sotterraneo di mattoni che ospita una ventina di opere dei due artisti che hanno vissuto tra Danimarca, Thailandia, Guatemala e Messico e che per la prima volta espongono le loro opere in Italia in una doppia personale.

Il tema della mostra, affrontato dai due artisti in modo differente, porta il visitatore a riflettere sul rapporto tra l’essere umano e la natura che lo circonda. Javier Sarmiento è affascinato dalla natura del corpo umano. Le sue opere come Alvaroenmovimiento, Anto e 32 days of Amanda raccontano dei momenti che rilevano verità personali intime attraverso un linguaggio cromatico personale e una decostruzione dello spazio.

Asarfelt accompagna, con le sue opere, lo spettatore in un viaggio differente, attraverso il mondo biologico e il rapporto dell’uomo con la natura. Le sue opere sono riflessi di istanze energetiche rappresentate da linee e forme organiche che derivano dalle caratteristiche naturali del mondo che ci circonda. Oltre ai colori infatti, l’artista utilizza nelle sue tele materiali come: il cioccolato, il caffè, il vino e la cenere di sigarette. Crea così delle opere non convenzionali, che restituiscono allo spettatore nuove sensazioni visive. L’artista è infatti convinta che gli oggetti creati dall’uomo siano naturali, rinunciando così all’idea di separare l’uomo dalla natura. Bisogna che l’uomo si consideri parte della natura stessa per poterla rispettare. Asarfelt, espone in mostra opere come El diablo in New York, Instance e Red on Burlap.

In occasione dell’esposizione l’artista presenta inoltre un’opera site-specific realizzata per gli spazi di Nolo 91, partner della mostra. Si tratta di una scultura di un ulivo dal titolo “Albero sospeso“.

INFORMAZIONI MOSTRA

Constructing Nature

mostra di Javier Sarmiento e Asarfelt

6 – 10 giugno 2023

Nolo 91, Viale Monza 91, Milano

OPENING: martedì 6 giugno dalle 18.00 alle 22.00

Dal 7 al 10 giugno orari di apertura: 12:00 – 21:00

Ingresso gratuito

Info mostra: +393331124143