Sanofi completa l’acquisizione di Provention Bio per 2,9 miliardi di dollari e ottiene teplizumab, farmaco che ritarda il diabete di tipo 1

Sanofi ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Provention Bio attraverso la quale aggiunge al portafoglio di asset di Sanofi Tzield (teplizumab), un’innovativa terapia first in class per il diabete di tipo 1. Provention Bio possiede l’unico farmaco già approvato negli Usa che ritarda l’insorgenza del diabete di tipo 1 in stadio 3 per gli adulti e 2 per bambini e adolescenti.

Olivier Charmeil, Vicepresidente esecutivo di Sanofi dichiarato: “Siamo entusiasti di aver concluso l’acquisizione di Provention Bio. Questo accordo strategico per Sanofi si colloca all’intersezione della nostra crescita nelle malattie immuno-mediate e nelle terapie modificanti la malattia in aree ad alto fabbisogno insoddisfatto”.

Teplizumab è un anticorpo monoclonale anti-CD3 che modifica i linfociti T CD8+, cellule importanti per la difesa immunitaria contro i patogeni intracellulari ma che, nelle persone con diabete di tipo 1, distruggono erroneamente le cellule beta pancreatiche sane, che producono e secernono insulina. Il farmaco può essere utile per ridurre la perdita del funzionamento delle cellule beta, e quindi ritardare l’insorgenza della malattia.

Nel novembre 2022, la Fda aveva approvato Tzield (teplizumab-mzwv) per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 in stadio 3 negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a otto anni con diabete di tipo 1 in stadio 2.

Nel Teplizumab Prevention Study l’anticorpo ha ritardato l’insorgenza del diabete di tipo 1 di una mediana di almeno due anni nei bambini e negli adulti ad alto rischio presintomatici rispetto al placebo. Dei 76 partecipanti allo studio, 55 avevano meno di 18 anni e tutti avevano un parente con diabete di tipo 1. Tutti avevano due o più autoanticorpi per il diabete di tipo 1 e livelli di zucchero nel sangue anormali, condizioni che si ritiene che rappresentino un rischio vicino al 100% di ricevere una diagnosi clinica di diabete.

Teplizumab, che viene somministrato per infusione endovenosa una volta al giorno per 14 giorni consecutivi, è indicato per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 di stadio 3 negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 8 anni, attualmente affetti da diabete di tipo 1 di stadio 2.

Il farmaco è in fase di sviluppo anche per il trattamento del diabete di tipo 2. Il farmaco è in fase di sviluppo anche per il trattamento di pazienti pediatrici e adolescenti con una nuova diagnosi di diabete clinico di tipo 1, con risultati dello studio di Fase III PROTECT attesi per la seconda metà del 2023.