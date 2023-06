“Rebus” su Rai 3 ospita Marco Bellocchio

Marco Bellocchio, ospite a “Rebus”, in onda domenica 4 giugno alle 16.30 su Rai 3, riflette sulla storia dei rapporti fra mondo ebraico e chiesa cattolica

Fra potere e religione. Edgardo Mortara era un bambino ebreo che a metà dell’Ottocento venne sottratto alla famiglia e cresciuto a forza come cattolico. Il regista Marco Bellocchio racconta la vicenda nel suo ultimo film “Rapito”, e ospite a “Rebus”, in onda domenica 4 giugno alle 16.30 su Rai 3, riflette sulla storia dei rapporti fra mondo ebraico e chiesa cattolica, così come su quelli fra Stato, potere e Chiesa nel nostro Paese.

Poi, il clima di oggi. Il cambiamento climatico è già qui? In Emilia-Romagna in meno di 36 ore è caduta metà della pioggia della media annuale, e l’alluvione ha lasciato decine di migliaia di sfollati e di case distrutte. L’Italia, immersa in mari che si riscaldano e ricca di montagne e colline facili a frane, sta sottovalutando i suoi rischi attuali? Di quali sono le prospettive e delle risposte alla crisi climatica se ne parlerà con due giovani esponenti del movimento dei Fridays For Future.