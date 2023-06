Previsioni meteo 4 giugno 2023: l’estate non decolla

Le previsioni meteo di oggi, domenica 4 giugno 2023: i temporali pomeridiani non danno tregua specie alle regioni settentrionali e centrali

Condizioni meteo invariate sull’Italia in questi primi giorni di Giugno. un campo d’alta pressione sbilanciato tra Atlantico e Isole Britanniche con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Nello stesso momento un corridoio instabile resterà attivo per molti giorni sul Mediterraneo condizionando il tempo specie nel corso del pomeriggio e dando adito a forte instabilità in particolar modo sui settori montani e zone interne del Nord e del Centro. Nella giornata di oggi avremo tempo piuttosto stabile e soleggiato al mattino, mentre acquazzoni e temporali si andranno velocemente a sviluppare nel pomeriggio su Alpi e Appennini e con sconfinamenti verso coste e pianure.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 4 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile su Alpi e regioni di Nord-Ovest con piogge sparse localmente anche a carattere di temporale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con acquazzoni e temporali sparsi anche di forte intensità. In serata ancora piogge e temporali sparsi in movimento verso la Pianura Padana. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge sul basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori costieri. In serata ancora fenomeni possibili sulle zone interne, anche a carattere di temporale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Sardegna, più asciutto altrove con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori interni Peninsulari, fenomeni anche sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con cieli poco nuvolosi, salvo residui fenomeni su Sicilia e Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .