Hoop Music presenta 4 nuovi inediti disponibili online

Hoop Music, The Music Circle, presenta i 4 nuovi singoli inediti di Lechien, Monavrìl, Alice Stocchino e Carlo F. Vitrano, del progetto che vede la direzione artistica di Red Canzian. Tutti i brani sono già in radio e disponibili in digitale.

“Il fuoco che ognuno ha dentro di sé, che non dà pace neanche di notte. Nei momenti di tempesta è ciò che ti salva prima di mollare. Il filo che conduce direttamente al senso della propria esistenza. A tutto questo, dico grazie – dice Lechien – invece che nel cassetto, il mio è un ‘Sogno in tasca’.”

“Per me – afferma Monavrìl – ‘Cambio di destinazione’ è come un viaggio attraverso cui si percorre una strada che porta dall’aspettativa alla realtà e che si definisce attraverso il potere della musica. Una musica che disarma e rende liberi, scuotendo la coscienza di chi ne è continuamente immerso. Una musica che risveglia lo spirito, allevia e consola le insoddisfazioni che la vita ci riserva oltre che alleggerire le pene di un amore intermittente.”

“Il messaggio che voglio dare con ‘Bevi’ – afferma Alice Stocchino – è decisamente quello di avere il coraggio di cambiare da quelle situazioni che, anche se sono diventate abitudine, ci fanno stare male. Bisogna avere il coraggio di uscire da quel tipo di relazioni dove si dà tutto e in cambio quello che si ottiene è niente o solo male”.

“Il brano ‘Allunaggio di cartone’ è a tratti autobiografico perché – racconta Carlo F. Vitrano – evoca ricordi d’infanzia che sono ormai passati e la nostalgia di quei tempi in cui bastava una scatola di cartone per essere felici e spensierati, insomma, un tentativo di evasione da ciò che il mondo riserva per chi, come me, è ormai cresciuto.”

Il progetto Hoop Music si svilupperà nel corso dei prossimi mesi con altri brani di questi e altri giovani emergenti.

Hoop Music è il primo network nazionale di formazione, promozione e discografia la cui direzione artistica è affidata a Red Canzian ed è gestito da Giancarlo Genise, uno dei più importanti vocal coach italiani che oltre a occuparsi di importanti artisti italiani è stato il vocal coach ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022 tenutosi a Torino lo scorso anno.

