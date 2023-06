Diabete di tipo 2: non tutti i cibi ultra-processati aumentano il rischio

Diabete di tipo 2: maggiore rischio di insorgenza con alcuni alimenti ultra-processati, ma non tutti secondo un nuovo studio

Un’elevata assunzione totale di alimenti ultra-processati è associata a un aumentato rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, come suggerisce un’analisi su larga scala pubblicata sulla rivista Diabetes Care che ha tuttavia rilevato come il rischio sia legato solo a determinati alimenti.

Esaminando quasi 200mila partecipanti a tre studi statunitensi, con oltre 5 milioni di anni-persona di follow-up, i ricercatori hanno scoperto che un’elevata assunzione di alimenti ultra-processati (UPF) era associata a un aumento del 28% del rischio di diabete di tipo 2, dopo gli opportuni aggiustamenti statistici.

L’aumento del rischio era tuttavia limitato a determinati alimenti, tra cui pasti pronti, pane raffinato, bevande zuccherate, salse e condimenti, mentre altri cibi considerati ultra-processati come cereali, pane scuro e integrale e snack dolci e salati confezionati erano invece associati a un rischio ridotto di sviluppare la malattia.

L’autore senior Jean-Philippe Drouin-Chartier del Nutrition Center preso la Laval University di Quebec City ha dichiarato che «anche se il pane integrale può essere considerato un alimento ultra-processato, non bisognerebbe scoraggiarne il consumo. Nel nostro studio è risultato inversamente associato al rischio di diabete di tipo 2, un dato supportato da molti studi che collegano il consumo di fibre alimentari a una migliore salute cardiometabolica».

Anche un piccolo numero di studi europei ha riportato un’associazione tra consumo di UPF e aumento del rischio di diabete di tipo 2, con un effetto variabile dal 15% al 53% a seconda del livello di assunzione e della coorte di pazienti studiati. Tuttavia, i ricercatori hanno fatto presente che «negli Usa l’assunzione totale di UPF è molto più elevata che in Europa, in particolare nel caso di pane e cereali ultra-processati e bevande dolcificate artificialmente o con zuccheri.

Analisi di un ampio campione di statunitensi

Lo studio attuale ha valutato i dati relativi a oltre 70mila donne partecipanti al Nurses’ Health Study (NHS), quasi 90mila donne del NHS II e quasi 40mila uomini inclusi nell’Health Professional Follow-up Study, nessuno dei quali aveva malattie cardiovascolari, cancro o diabete al basale.

In tutti e tre gli studi sono stati somministrati questionari ogni 2 anni per raccogliere informazioni demografiche, sullo stile di vita e mediche, oltre a un questionario convalidato sulla frequenza alimentare sottoposto ai pazienti ogni 2-4 anni per avere dati dietetici in 30 anni di follow-up.

Utilizzando il sistema di classificazione degli alimenti NOVA, gli elementi del questionario sulla frequenza degli alimenti sono stati classificati in uno dei quattro gruppi: alimenti non trasformati o minimamente trasformati, ingredienti culinari trasformati, alimenti trasformati o UPF, che sono stati suddivisi in nove sottogruppi che si escludono a vicenda. Per determinare l’assunzione individuale di UPF sono state utilizzate le porzioni giornaliere.

UPF associati a diversi esiti negativi di salute

Una maggiore assunzione totale di UPF è stata associata a un apporto energetico totale più elevato e a indice di massa corporea (BMI), prevalenza di ipercolesterolemia e/o ipertensione e punteggi di alimentazione sana e attività fisica inferiori.

I ricercatori hanno calcolato che, su 5.187.678 anni-persona di follow-up, ci sono stati 19.503 casi di diabete di tipo 2 nelle tre coorti di studio. L’ analisi multivariata che ha preso in considerazione una serie di potenziali fattori di rischio, incluso il BMI, ha rivelato che il quintile più alto di assunzione di UPF era associato a un rischio significativamente maggiore di sviluppare diabete di tipo 2.

Rispetto al quintile più basso di assunzione di UPF, il rapporto di rischio (HR) per il diabete di tipo 2 incidente era 1,28 (P<0,0001), con un aumento del rischio del 3% per porzione aggiuntiva al giorno.

Gli UPF associati a un maggior rischio di diabete di tipo 2 erano pasti pronti, pane raffinato, bevande zuccherate, salse e condimenti, mentre l’assunzione di alcuni UPF tra cui cereali, pane scuro e integrale, snack dolci e salati confezionati, prodotti a base di frutta e yogurt e dessert a base di latticini è stata collegata a un ridotto rischio di diabete di tipo 2.

Per convalidare ulteriormente i loro risultati, i ricercatori hanno condotto una propria metanalisi e quattro ulteriori analisi che comprendevano 415mila partecipanti e 22mila eventi, con un follow-up di 3,4-32,0 anni. Ne è emerso che il rischio relativo combinato di diabete di tipo 2 con i livelli più alti rispetto a quelli più bassi di consumo di UPF era di 1,40, dove ogni aumento del 10% di assunzione totale di UPF era associato a un aumento del 12% del rischio di diabete.

Facilitare l’accesso a cibi minimamente trasformati

Il sistema di classificazione degli alimenti NOVA afferma che gli UPF sono formulazioni industriali “prodotte principalmente o interamente con sostanze estratte da alimenti, spesso modificate chimicamente, con l’aggiunta di additivi e con poco o nessun cibo intero aggiunto”.

Precedenti studi hanno anche rivelato che gli UPF e i loro costituenti influenzano negativamente il microbiota intestinale e possono causare infiammazione sistemica, insulino-resistenza e aumento del peso corporeo. «È necessario facilitare l’accesso agli alimenti minimamente trasformati e questo significa prezzi appropriati e un accesso fisico a questi alimenti, ovvero affrontare il problema dei deserti alimentari» ha concluso Drouin-Chartier.

Referenze

Chen Z et al. Ultra-Processed Food Consumption and Risk of Type 2 Diabetes: Three Large Prospective U.S. Cohort Studies. Diabetes Care. 2023 Feb 28;dc221993.

