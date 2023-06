Diabete di tipo 2: metformina in gravidanza sicura per il nascituro

Nuovo studio sulle donne con diabete di tipo 2 che hanno assunto 1.000 mg di metformina due volte al giorno durante la gravidanza

Nei bambini nati da donne con diabete di tipo 2 che hanno assunto 1.000 mg di metformina due volte al giorno durante la gravidanza il punteggio z del BMI all’età di 2 anni è risultato simile a quello dei nati da donne trattate con placebo, secondo quanto rilevato da uno studio pubblicato su Lancet Diabetes & Endocrinology.

Nei risultati di un follow-up del trial Metformin in Women with Type 2 Diabetes in Pregnancy (MiTy), non sono state rilevate differenze tra la progenie delle donne che utilizzavano metformina rispetto ai figli delle madri nel gruppo placebo per qualsiasi misura antropometrica, incluso il punteggio z del BMI (BMI z-score) e la somma dello spessore della plica cutanea, hanno riportato il primo autore Denice Feig, professore di medicina ostetricia e ginecologia e politica sanitaria, gestione e valutazione presso l’Università di Toronto e responsabile del programma Diabetes in Pregnancy presso il Mount Sinai Hospital a Toronto, e colleghi. È stato tuttavia osservato un aumento del BMI maggiore nei figli nati da madri nel gruppo metformina tra 0 e 12 mesi di età.

«Considerata l’incidenza in aumento del diabete di tipo 2 in gravidanza e il crescente uso di metformina in questa fase, riteniamo che questi dati siano rassicuranti per quanto riguarda l’uso del farmaco in gestazione nelle donne con diabete di tipo 2 e la salute a lungo termine del loro bambini» hanno concluso.

Nello studio MiTy, 502 donne in gravidanza con diabete di tipo 2 trattato con insulina sono state assegnate in modo casuale a ricevere 1.000 mg di metformina due volte al giorno o placebo durante la gestazione. Nel corso dello studio di follow-up MiTy Kids sono state effettuate misurazioni antropometriche della prole all’età di 6, 12 e 24 mesi. Gli endpoint primari erano il BMI z-score medio e la somma media dello spessore delle pliche cutanee all’età di 24 mesi. Il BMI z-score a 3, 6, 12 e 18 mesi e la somma dello spessore delle pliche cutanee a 6 e 12 mesi erano endpoint secondari.

BMI z-score simili con e senza metformina

All’età di 24 mesi non sono state rilevate differenze tra i due gruppi il BMI z-score medio o nella somma media dello spessore delle pliche cutanee, come anche per altre misure antropometriche, tra cui peso, altezza, percentile del peso per lunghezza, misurazioni dello spessore individuale della plica cutanea, BMI z-score per il rischio di sovrappeso o obesità, circonferenza della testa, circonferenza della vita o adiposità dal centro alla periferia.

Dopo la stratificazione per sesso, i figli delle donne che assumevano metformina hanno avuto un maggiore aumento medio del BMI in un’età compresa tra 0 e 12 mesi rispetto ai figli delle madri nel gruppo placebo (aumento medio del BMI z-score 0,86 vs. 0,07, P=0,014).

Predittori per un BMI z-score più elevato

Nei modelli di regressione lineare, l’età avanzata al momento della misurazione, le gravidanze precedenti e una durata più breve dell’assunzione di latte materno erano indipendentemente associate a un BMI z-score infantile più elevato all’età di 12 mesi. All’età di 24 mesi, un indice di massa corporea pre-gravidanza più elevato, uno stato socioeconomico basso e un tempo di sonno inferiore erano associati a un BMI z-score più elevato. In un modello lineare a effetti misti, un indice di massa corporea pre-gravidanza più elevato e una durata ridotta dell’assunzione di latte materno erano associati a un BMI z-score più elevato.

Nei modelli che esaminano le traiettorie di crescita di peso, lunghezza e BMI, i ragazzi del gruppo metformina hanno raggiunto un BMI medio di picco più alto all’età di 6 mesi rispetto al placebo. La tendenza al BMI più elevato è continuata fino a 24 mesi, momento in cui le traiettorie tra i due gruppi sono diventate simili.

«Diversi studi osservazionali hanno rilevato che l’aumento di peso accelerato precoce è associato a un aumento del rischio a lungo termine di obesità e malattie non trasmissibili» hanno scritto gli autori. «Tuttavia non è chiaro se questo rapido aumento di peso contribuisca in modo significativo, dal momento che secondo alcuni studi deve avvenire entro i primi 3-6 mesi, mentre per altri l’aumento di peso fino a 2 anni può influenzare la successiva adiposità».

I campioni di sangue sono stati raccolti all’età di 24 mesi da 31 bambini, 14 nel gruppo metformina e 17 nel gruppo placebo. Il gruppo metformina aveva una glicemia a digiuno media più alta rispetto al placebo (4,8 mmol/l vs. 4,1 mmol/l, P=0,009), ma non sono state osservate altre differenze.

I ricercatori hanno concluso che sono necessari ulteriori studi di follow-up della coorte per determinare se le tendenze nel BMI z-score o nello spessore delle pliche cambiano più avanti nel corso dell’infanzia.

Referenze

Feig DS et al. Outcomes in children of women with type 2 diabetes exposed to metformin versus placebo during pregnancy (MiTy Kids): a 24-month follow-up of the MiTy randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2023 Mar;11(3):191-202.

