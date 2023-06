Daniele De Gregori online con il brano “Eleonora”

“Eleonora” è il nuovo brano di Daniele De Gregori, cantautore che si è conquistato un posto di tutto rispetto nella nuova generazione della canzone d’autore italiana

Nella storia personale di Daniele De Gregori questo brano ha un valore affettivo imparagonabile a qualunque altro, e anche per questo è stato scelto per anticipare e rappresentare il nuovo album di inediti, in uscita ad aprile, “Cura”.

Scritta per un’occasione speciale, “Eleonora”, sui digital store e in rotazione radiofonica, è una canzone completamente nuda.

Chiara e forte come i sintomi dell’amore quando ci si abbandona all’altro, diretta come quegli sguardi che sanno tutto del futuro eppure si stupiscono ogni giorno. Sa di tanti anni passati a non nascondersi più, di risate, pizze mangiate sul letto e smorfie imparate a memoria.

Una canzone talmente personale da rimanere nel cassetto alcuni anni per poi tornare alla luce grazie a una persona che ora non può più ascoltarla e che l’ha resa quindi per sempre preziosa.

Scoprirsi è la chiave, riconoscersi è la cura.