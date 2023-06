A “Mi Manda RaiTre” i pericoli nel piatto e le polizze vita

A “Mi Manda RaiTre”, in onda stamani, si parlerà dei pericoli nel piatto. In sommario anche le polizze vita, con il caso Eurovita

Qualche mese fa una ragazza milanese di appena vent’anni, allergica alle proteine del latte, è morta per aver mangiato un tiramisù etichettato come vegano. Purtroppo non è la prima vittima di pericoli nascosti nei cibi: si calcolano circa 20 decessi l’anno dovuti allo shock anafilattico. Come è possibile, per chi soffre di gravi allergie alimentari, essere sicuro di quello che mangia in casa e al ristorante? Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, in onda domenica 4 giugno alle 9.00 su Rai 3.

Obiettivo, inoltre, sulle polizze vita, uno degli strumenti prediletti da chi, avendo qualche risparmio da parte, vuole fare investimenti sicuri, e con la garanzia del capitale. Ma non sempre le cose vanno nel verso giusto. La società Eurovita è stata commissariata a causa delle sue difficoltà finanziarie: ci sono circa 350 mila clienti che avevano investito somme piccole o ingenti, e che al momento non possono riscattare le loro polizze. Riusciranno i consumatori a tornare in possesso dei propri soldi?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo, Mario Di Gioacchino, presidente Società Italiana di Allergologia; Maria Caramelli, medico veterinario Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta; Aldo Cursano, Vicepresidente Vicario Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi – Fipe; Manlio Marucci, Presidente Federpromm; Massimo Melpignano, avvocato Konsumer Italia.