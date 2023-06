“Tik Tokers” in scena al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo

TIK TOKERS, un progetto ideato, scritto e diretto da Nicholas Gallo in scena al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo (Pescara)

La compagnia teatrale di Nicholas Gallo, GALLILLUMINATI CONTEMPORARY THEATRE, dopo LE TA ME e MEMORIE DAL SOTTOSUOLO, torna in scena, insieme al talento in ascesa, Victor Quadrelli (Viva Rai Due) , con lo spettacolo TIK TOKERS al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo (PE), sabato 3 giugno, proponendo per la prima volta un genere completamente nuovo la Stand Up Comedy Drama, ovvero la stand up comedy all’interno di uno spettacolo neorealista creando spunti di riflessione tratti dalla realtà odierna e dal mondo dei nuovi idoli dei giovani : gli Influencer e i Tik Tokers.

In una società in lotta, dove l’ego e l’ingordigia di apparire prevalgono, dei ragazzi talentuosi e un signore sui 60, attore in decadenza, si ritrovano ad un casting per un nuovo spettacolo che andrà in scena non si sa quando. Uno spettacolo tutto incentrato sulla linea di confine tra realtà e finzione, sulla voglia di prevaricazione, di superare il prossimo e di apparire. Tra comicità, stand up comedy, musica, danza e dramma.

TEATRO COMUNALE DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) _ Piazza IV Novembre