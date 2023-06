Previsioni meteo 3 giugno 2023: weekend di temporali

Le previsioni meteo di oggi, sabato 3 giugno 2023: continua l’alternanza di sole e temporali nel corso del pomeriggio su gran parte dell’Italia

Condizioni meteo ancora a due facce per il ponte del 2 Giugno. Il bel tempo prolungato infatti non sembra ancora voler interessare l’Italia. L’alta pressione rimane sbilanciata verso le Isole Britanniche, permettendo cosi delle infiltrazioni di aria fresca sul Mediterraneo. Giornata odierna che vedrà tempo piuttosto stabile e soleggiato al mattino, mentre acquazzoni e temporali si andranno velocemente a sviluppare nel pomeriggio su Alpi e Appennini e con sconfinamenti verso coste e pianure. Stesso scenario anche domani, con minore rischio di precipitazioni al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 3 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali diffusi, più asciutto su Liguria e coste tra Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con residue piogge sparse. Temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori tirrenici con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali lungo l’Appennino e zone interne delle Isole e con locali sconfinamenti sul versante adriatico. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna con isolate piogge residue. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .