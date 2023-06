Mandorle, parmigiano e olio d’oliva a “Pizza Doc” su Rai 2

Tinto, Monica Caradonna e i loro ospiti, i pizzaioli gourmet Giovanni Senese e Carmine Fontana, preparano antipasti e pizze che vedono protagonisti i prodotti raccontati attraverso i servizi esterni, quattro finestre in stile documentaristico alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese.

Sabato 3 giugno alle 11.15 la prima tappa di “Pizza Doc” su Rai 2 è nel Lazio con la mandorla, un frutto dalle origini lontane che ha trovato terreno fertile anche in Italia, nel Maccarese. Per continuare poi con un’antica ricetta della cucina lombarda, nata per recuperare e riutilizzare gli scarti di pasticceria: il Pan de’ Morti.

A seguire in Emilia-Romagna, si parla del parmigiano reggiano, un prodotto dalla storia millenaria e dalle caratteristiche uniche. Si torna infine a Roma per conoscere la realtà di una scuola di formazione interamente dedicata all’olio extravergine d’oliva.

In chiusura, visita in una piccola area collinare del Veneto, dove il terroir contribuisce a dar vita a un vino rinomato nell’intera regione: il Cartizze. I pizzaioli di puntata esaltano questi prodotti rendendoli protagonisti delle loro pizze.