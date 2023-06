“A Sua immagine” su Rai 1 presenta la storia di Marika Ciaccia

“A Sua immagine” in onda nel pomeriggio su Rai 1 presenta la storia di Marika Ciaccia. A seguire “Le ragioni della speranza”

Nella puntata di “A Sua immagine”, in onda sabato 3 giugno alle 16 su Rai 1, Lorena Bianchetti incontra Marika Ciaccia. Una storia iniziata in modo drammatico quando Marika ebbe una trombosi e una gravissima embolia polmonare per le quali rischiò di perdere la vita. E invece quello fu l’inizio della sua seconda vita. Da ragazza pigra e sedentaria che era, per riuscire a tornare ad una vita normale, scoprì prima il dovere e poi il piacere di camminare, e più ancora, dello scoprire se stessa attraverso il cammino. A cominciare da quello celeberrimo di Compostela. Una terapia devenuta passione e poi mestiere visto che oggi Marika è una delle influencer di trekking più famose d’Italia.

Prosegue, poi, il viaggio di don Luigi Verdi alla ricerca di fiori di speranza nascosti nelle metropoli italiane nella quinta puntata de “Le ragioni della speranza”, a Bari. Con il Vangelo della Santissima Trinità, don Luigi porterà alla scoperta del progetto Avanzi Popolo 2.0. Un modo straordinario e originale per rendere le eccedenze di cibo una risorsa per tutti. Un progetto corale, che coinvolge varie associazioni, tra cui il gruppo Pattinatori di Bari e Associazione genitori e persone con sindrome di Down. Da qui si sposterà allo sportello Caritas della Chiesa San Francesco d’Assisi e poi negli orti urbani voluti dalla cooperativa di agricoltura sociale Semi di vita. Una realtà giovane, impegnata da anni contro il caporalato su terreni confiscati alla mafia.