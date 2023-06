“Telemaco” su Rai Storia omaggia la Festa della Repubblica

Il voto alle donne, la storia dei prigionieri italiani all’estero, le contestazioni dei monarchici: su Rai Storia puntata speciale di “Telemaco” dedicata al 2 giugno

Il voto alle donne, la storia dei prigionieri italiani all’estero, le contestazioni dei monarchici e la cronaca dei giorni dopo il referendum Monarchia – Repubblica: quattro capitoli di una stessa storia che Rai Cultura – in occasione del 2 giugno – sfoglia con “Telemaco”, in onda venerdì 2 giugno alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, in compagnia dei giovani storici Emanuela Lucchetti, Carla Oppo, Pietro Sorace e Charlotte Marincola.

Il primo capitolo è incentrato sulla battaglia e sulla conquista del diritto di voto attivo e passivo delle donne, il secondo sui prigionieri di guerra italiani degli inglesi che, per la maggior parte, non poterono partecipare al referendum istituzionale a causa del mancato rimpatrio, mentre nel terzo si affrontano le contestazioni dei monarchici e, in particolare, i fatti di via Medina a Napoli.

Il quarto capitolo, infine, è la cronaca dei giorni in cui si attendevano i risultati con particolare riferimento al ruolo del ministro Romita e ai simboli che contraddistinguono la Repubblica italiana: l’emblema, la bandiera tricolore e il Canto degli italiani. Il percorso narrativo è impreziosito dalle testimonianze di “custodi della memoria” come la responsabile dell’Udi, Vittoria Tola, e Paolo Farinati, figlio di un prigioniero italiano che torna in tempo per votare.