Stasera su Rai Movie “Storia di noi due”: la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Storia di noi due”: ecco la trama del film con protagonisti Michelle Pfeiffer e Bruce Willis

Una coppia in crisi, tra finta serenità e desiderio di troncare il rapporto. È questo che racconta “Storia di noi due”, film del regista Rob Reiner, in onda venerdì 2 giugno alle 21.15 su Rai Movie. Nel cast Michelle Pfeiffer e Bruce Willis nei panni dei coniugi Ben e Katie che, dopo quindici anni di matrimonio, capiscono di attraversare una fase estremamente delicata del loro rapporto. Litigi, scontri, incomprensioni scandiscono i momenti della giornata in cui si ritrovano insieme e si interrogano sul perché le qualità che li hanno fatti innamorare finiscono ora per farli allontanare.

Così i due decidono di tentare una separazione temporanea, mentre i loro figli Josh di dodici anni ed Erin di dieci sono in vacanza. È la situazione giusta per cominciare a vivere lontano l’uno dall’altra: lei rimane a casa, lui si trasferisce in un appartamentino. Ben e Katie avranno in questo modo l’occasione per riflettere sulla loro vita di coppia e di pensare se vale la pena tornare ancora insieme. “Storia di noi due” (The Story of Us – USA 2000), regia di Rob Reiner, con Michelle Pfeiffer, Bruce Willis, Julie Hagerty, Paul Reiser, Rita Wilson.