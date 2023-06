Psoriasi: Commissione UE approva il farmaco deucravacitinib

Psoriasi: la Commissione Europea ha approvato deucravacitinib, un inibitore selettivo della tirosin-chinasi 2 (TYK2) capostipite di una nuova classe farmacologica

La Commissione Europea ha approvato deucravacitinib, un inibitore selettivo della tirosin-chinasi 2 (TYK2) capostipite di una nuova classe farmacologica, per il trattamento di adulti affetti da psoriasi a placche di grado moderato-grave e candidati alla terapia sistemica. Sviluppato da Bristol Myers Squibb sarà messo in commercio con il marchio Sotyktu.

L’approvazione si basa sui risultati degli studi clinici di Fase 3 POETYK PSO-1 e POETYK PSO-2, che hanno dimostrato un’efficacia superiore di Deucravacitinibuna volta al giorno rispetto al placebo e a apremilast due volte al giorno sia a 16 che a 24 settimane, con risposte mantenute fino a 52 settimane. Anche i dati aggiuntivi dello studio di estensione a lungo termine (LTE) POETYK PSO hanno supportato l’approvazione. Il programma di studi POETYK ha dimostrato un profilo di sicurezza costante nei pazienti per tre anni di trattamento continuo.

“L’approvazione di oggi è un risultato storico: i pazienti europei affetti da psoriasi a placche da moderata a grave avranno ora l’opportunità di essere trattati con deucravacitinib, la prima opzione orale da assumere una volta al giorno in grado di fornire un significativo sollievo dai sintomi”, ha dichiarato Samit Hirawat, Chief Medical Officer di Bristol Myers Squibb. “Scoperto nei nostri laboratori, Deucravacitinibha un meccanismo d’azione unico e un profilo di sicurezza, efficacia e tollerabilità ben dimostrato, rappresentando un potenziale nuovo standard di cura orale e dimostrando la nostra capacità di sviluppare trattamenti innovativi e di prima classe con il potenziale di trasformare la vita delle persone.”

La psoriasi è una malattia sistemica immunomediata, cronica e ampiamente diffusa che colpisce circa 14 milioni di persone in Europa. Fino al 90% dei pazienti affetti da psoriasi presenta la psoriasi vulgaris, o psoriasi a placche, caratterizzata da placche rotonde o ovali distinte, tipicamente ricoperte da squame bianco-argentee. Quasi un quarto delle persone affette da psoriasi presenta casi considerati da moderati a gravi. Le terapie attuali comprendono prodotti topici, orali e biologici. I pazienti possono preferire le terapie orali e molti pazienti e medici sono alla ricerca di ulteriori opzioni efficaci e tollerabili.

“L’approvazione di deucravacitinib è fondamentale per la comunità della psoriasi, perché ora disponiamo di un’opzione terapeutica orale tollerabile, altamente efficace, da assumere una volta al giorno e che non richiede un monitoraggio di laboratorio”, ha dichiarato Diamant Thaçi,direttore e professore ordinario dell’Istituto e del Centro completo di medicina delle infiammazioni dell’Università di Lubecca, Germania. “Gli studi clinici di Fase 3 POETYK-PSO hanno dimostrato che Deucravacitinibha dimostrato un’efficacia significativa e duratura su diversi endpoint chiave, tra cui la clearance cutanea e il carico dei sintomi. I risultati sono particolarmente significativi per i dermatologi e i pazienti che attendevano una terapia orale più efficace e conveniente per gestire questa grave malattia cronica immuno-mediata.”

La reazione avversa più comunemente riportata è stata l’infezione delle vie respiratorie superiori (18,9%), più frequentemente nasofaringite. L’incidenza di infezioni gravi nel gruppo deucravacitinib è stata dello 0,6% rispetto allo 0,5% del gruppo placebo. La maggior parte delle infezioni non era grave e di gravità da lieve a moderata e non ha portato all’interruzione di deucravacitinib. Nelle prime 16 settimane si sono verificate infezioni nel 29,1% dei pazienti del gruppo deucravacitinib rispetto al 21,5% del gruppo placebo. La percentuale di infezioni e di infezioni gravi nel gruppo deucravacitinib non è aumentata fino alla settimana 52. Il profilo di sicurezza a lungo termine di deucravacitinib è risultato simile e coerente con le esperienze precedenti.

“La psoriasi può avere un forte impatto sulla vita di una persona dal punto di vista fisico, emotivo e mentale, con sintomi quali placche visibili e prurito, e sentimenti di auto-stigma e isolamento”, ha dichiarato Frida Dunger Johnsson, Direttore Esecutivo dell’IFPA (International Federation of Psoriasis Associations). “C’è stata un’acuta necessità di opzioni terapeutiche che offrissero livelli di efficacia più elevati per le persone affette da psoriasi da moderata a grave, molte delle quali non vengono trattate, sono sottotrattate o sono insoddisfatte dei farmaci attuali. Siamo entusiasti di avere ora la prima terapiaorale da assumere una volta al giorno per aiutare le persone affette da psoriasi a placche e i medici a lavorare insieme con l’obiettivo di alleviare i sintomi e migliorare la malattia.”

Informazioni sul programma di sperimentazione clinica POETYK PSO

POETYK PSO-1 (NCT03624127) e POETYK PSO-2 (NCT03611751) sono studi globali di Fase 3 progettati per valutare la sicurezza e l’efficacia di deucravacitinib rispetto al placebo e a apremilast in pazienti con psoriasi a placche da moderata a grave.

Sia POETYK PSO-1, che ha arruolato 666 pazienti, sia POETYK PSO-2, che ha arruolato 1.020 pazienti, sono stati studi multicentrici, randomizzati, in doppio cieco che hanno valutato deucravacitinib(6 mg una volta al giorno) rispetto a placebo e apremilast (30 mg due volte al giorno). POETYK PSO-2 prevedeva un periodo di sospensione e di ritrattamento randomizzato dopo la Settimana 24.

Gli endpoint co-primari di POETYK PSO-1 e POETYK PSO-2 sono stati la percentuale di pazienti che hanno ottenuto una risposta all’Indice di Area e Severità della Psoriasi (PASI) 75 e quelli che hanno ottenuto un punteggio statico Physician’s Global Assessment (sPGA) di 0 o 1 (chiaro/quasi chiaro) alla Settimana 16 rispetto al placebo. Gli endpoint secondari chiave degli studi comprendevano la percentuale di pazienti che hanno raggiunto PASI 75 e sPGA 0/1 rispetto a Otezla alla Settimana 16 e altre misure di valutazione di Deucravacitinibrispetto a placebo e Otezla.

In entrambi gli studi clinici e in entrambi i periodi di tempo, un numero significativamente maggiore di pazienti trattati con Deucravacitinibha raggiunto un punteggio sPGA di 0/1, una risposta PASI 75 e una risposta PASI 90. Le risposte si sono mantenute fino alla Settimana 52, dato che l’82% (187/228) dei pazienti che hanno ottenuto PASI 75 con Deucravacitiniballa Settimana 24 ha mantenuto la risposta alla Settimana 52 in POETYK PSO-1. In POETYK PSO-2, l’80% (119/148) dei pazienti che hanno continuato a utilizzare Deucravacitinibha mantenuto la risposta PASI 75 rispetto al 31% (47/150) dei pazienti a cui è stato ritirato Sotyktu.

Dopo gli studi POETYK PSO-1 e POETYK PSO-2, della durata di 52 settimane, i pazienti potevano iscriversi allo studio di estensione a lungo termine (LTE) POETYK PSO in corso (NCT04036435) e ricevere Deucravacitinib6 mg una volta al giorno in aperto. Nello studio LTE sono stati arruolati 1.221 pazienti che hanno ricevuto almeno una dose di deucravacitinib. L’efficacia è stata analizzata utilizzando il metodo di imputazione delle regole di fallimento del trattamento (TFR), insieme ad analisi di sensibilità che hanno utilizzato l’imputazione modificata dei non-responder e l’analisi as-observed, che sono state utilizzate in analisi simili con altri agenti.

Bristol Myers Squibb ha valutato deucravacitinibin in altri due studi di Fase 3 sulla psoriasi: POETYK PSO-3 (NCT04167462) e POETYK PSO-4 (NCT03924427).

Deucravacitinib

Deucravacitinib è un inibitore orale, selettivo, della tirosin-chinasi 2 (TYK2) allosterica con un meccanismo d’azione unico, che rappresenta una nuova classe di piccole molecole. È il primo inibitore selettivo della TYK2 in studi clinici su diverse malattie immunomediate. Gli scienziati di Bristol Myers Squibb hanno progettato deucravacitinib per colpire selettivamente TYK2, inibendo così la segnalazione di interleuchina (IL)-23, IL-12 e interferoni di tipo 1 (IFN), citochine chiave coinvolte nella patogenesi di molteplici malattie immuno-mediate. Deucravacitinib ha un alto grado di selettività legandosi al dominio regolatore di TYK2, con conseguente inibizione allosterica di TYK2 e delle sue funzioni a valle. Deucravacitinib inibisce selettivamente TYK2 a concentrazioni fisiologicamente rilevanti. A dosi terapeutiche, Deucravacitinib non inibisce JAK1, JAK2 o JAK3.