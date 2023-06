Previsioni meteo 2 giugno 2023: temporali da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 giugno 2023: prima parte della giornata con tempo stabile, sviluppo di temporali nel corso del pomeriggio

Il mese di giugno è iniziato con condizioni meteo a due facce: sole e clima gradevole nella prima parte della giornata, temporali nel corso del pomeriggio. Anche per la Festa della Repubblica e per il weekend a seguire avremo ancora l’alta pressione sbilanciata verso il nord Atlantico e il Mediterraneo sotto il tiro di correnti fresche in quota. In queste giornate continueremo quindi ad avere acquazzoni e temporali pomeridiani, specie su Alpi e Appennini, con sconfinamenti poi verso le pianure. Nel corso del weekend un piccolo promontorio anticiclonico tenderà a rimontare sul Mediterraneo centro-orientale, portando una attenuazione dell’instabilità al Sud Italia, specie nella giornata di domenica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini e in locale sconfinamento verso la Pianura Padana. In serata ancora delle piogge residue sparse, migliora nella notte.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in rapido sviluppo su settori appenninici e in sconfinamento sul versante tirrenico, fino alle coste sul Lazio. In serata tempo in miglioramento con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti sui settori appenninici.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali su tutti i settori, più intensi sulle zone interne. Graduale esaurimento dei fenomeni dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi acquazzoni e locali temporali lungo l’Appennino con sconfinamenti sulle regioni tirreniche e nelle zone interne delle Isole Maggiori, asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità e schiarite.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con nubi sparse alternate a schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali su tutti i settori, più intensi sulle zone interne. Graduale esaurimento dei fenomeni dalla serata.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole; massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .