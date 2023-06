Marco Ilardi pubblica “La spunta blu”

Il nuovo libro di Marco Ilardi è un aiuto per l’ottimizzazione del profilo personale e imprenditoriale; inoltre, fornisce le giuste informazioni per una migliore visibilità nel web

«Immaginiamo la nostra reputazione on line come un campo di un contadino. Ogni giorno piantiamo dei semi scrivendo dei post sui social o degli articoli sui blog usando come zappa la nostra tastiera. Se non piantiamo i semi nel modo giusto questi saranno mangiati dai corvi.

Con la spunta blu imparerai a piantare i semi nel tuo orticello modo giusto.»

Marco Ilardi si addentra nel mondo digitale e dell’identità online con questo manuale pubblicato da Youcanprint. Questo libro è un aiuto per l’ottimizzazione del profilo personale e imprenditoriale; inoltre, fornisce le giuste informazioni per una migliore visibilità nel web.

“Nel mondo digitale di oggi, l’identità online è diventata sempre più importante. “La Spunta Blu” fornisce informazioni dettagliate su come impostare e gestire in modo efficace la propria identità digitale. Imparerai come creare e curare un’immagine digitale positiva di te stesso o della tua attività online, evitando errori comuni e problemi di privacy” dichiara l’autore. “Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, e avere una presenza online accurata e ben curata può fare la differenza per il tuo brand o per te stesso. Questo libro ti insegna come segnalare e correlare correttamente tutte le tue entità digitali su Google utilizzando i dati strutturati. Imparerai a ottimizzare il tuo profilo e a comparire nel Knowledge Panel di Google, che fornisce informazioni rapide e rilevanti sulla tua attività o sulla tua persona.”

Trama: La spunta blu è un libro che parla di come costruire nella maniera giusta la propria identità digitale sul web sottolineando gli errori da non commettere e migliorando la propria brand reputation

Scheda Libro

Titolo La spunta blu

Editore: Youcanprint (2023)

Copertina flessibile‏

Genere: Social

Pagine: 186

ISBN 9791221447347

Biografia: Marco Ilardi è un imprenditore digitale, uno sviluppatore di app mobile, un autore e un marketer specializzato in SERP del marchio e pannelli di conoscenza. E’ anche un food blogger e direttore del food magazine cinque gusti. È autore del libro Digital food che parla di nuove tecnologie per migliorare il lavoro dei ristoratori e di tutti gli addetti al settore Horeca.

Ha ricevuto recentemente il premio cinque stelle della cucina italiana della associazione italiana cuochi per la sua opera di divulgazione su Cinque gusti della cucina made in Italy.

