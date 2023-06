“Love your world!”: a Cesenatico inaugura la mostra di Maurizio Ceccarelli

La Galleria comunale “Leonardo da Vinci” presenta, dal 3 giugno al 16 luglio 2023, la mostra Love your world! MAURIZIO CECCARELLI, promossa dal Comune di Cesenatico

La Galleria comunale “Leonardo da Vinci” presenta, dal 3 giugno al 16 luglio 2023, la mostra Love your world! MAURIZIO CECCARELLI, promossa dal Comune di Cesenatico e curata da Francesca Caldari.

ll percorso espositivo comprende una trentina di opere dell’artista, tra dipinti e sculture, accomunati non solo dalle scelte tonali vivaci, dai richiami Pop, ma soprattutto dalla poetica che sottintende la creazione, quella di educare lo spettatore.

Il titolo imperativo della mostra “LOVE YOUR WORLD!”, enuncia chiaramente i contenuti e il messaggio che l’artista vuole lasciare indelebile e impresso su di noi. Un messaggio forte e di impatto come lo sono i colori accesi delle sue opere. Ceccarelli è da sempre schierato con la sua arte nella difesa dei diritti, sensibile ai temi degli attentati terroristici, della lotta per la difesa del pianeta.

Ogni sua opera nasce dalla fusione di culture e di materiali raccolti in più metropoli e questo amalgamarsi di realtà così diverse richiama la globalizzazione del mondo e la sua integrazione.

L’artista strappa i manifesti dai muri, li riporta direttamente sulla tela o sulla scultura e, una volta incollati sul supporto, questi vengono nuovamente lavorati dall’autore che grazie alla sua manipolazione li restituisce a nuova vita, trasformandoli in opere d’arte.

Carte pregiate, poster, tessuti ricercati e raffinati provenienti da Francia e Giappone, colori acrilici e resine danno vita al modus operandi ormai noto e apprezzato di Ceccarelli.

Chi guarda le sue opere viene in un primo momento catturato dalla vivacità dei toni cromatici, ma poi soffermandosi con più attenzione, scorge sguardi penetranti e intensi, messaggi che si trasformano in dialoghi che l’artista intraprende con lo spettatore.

Negli ultimi anni l’attenzione di Ceccarelli, noto a tutti per le sue malinconiche geishe, si è focalizzata maggiormente sull’esecuzione di sculture, realizzate in vetroresina e decollage, con una forte impronta derivante dalla Pop Art. L’artista enfatizza la dolcezza trasmessa dagli animali e li personalizza con l’utilizzo di immagini sovrapposte di personaggi come supereroi, fumetti, cartoni giapponesi, ma anche carte e tessuti rinvenuti nei mercatini.

Dietro a questa esplosione di colori, le sculture evocano un messaggio forte ed importante: la lotta per la tutela del pianeta e di tutti gli animali in via d’estinzione.

Le opere dell’artista, sono vere e proprie ambasciatrici di messaggi di salvaguardia del pianeta dove gli animali ne sono i custodi. Non importa se la scultura è rappresentata da un bulldog, da un rinoceronte, da un panda, da un gorilla, da un orso, da un pinguino, ognuno di loro esprime, essendo animale, lo stesso pensiero: la strumentalizzazione dell’uomo verso la natura che mette a rischio la loro sopravvivenza.

Ceccarelli è in cerca di continue sperimentazioni e presenta opere realizzate utilizzando materiali presenti in natura, come gli alveari delle api; grazie ai quali è stata realizzata l’opera manifesto dell’esposizione, “Rinascita”, un inno alla salvaguardia del nostro ecosistema.

“Rinascita”, un tripudio di farfalle dai colori accesi che sbocciano come fiori dagli alveari, è una metafora di quanto la vita e la bellezza siano collegate indissolubilmente al ruolo che svolgono le api in natura.

Per la mostra di Cesenatico, Ceccarelli presenta due opere inedite, pensate site specific, due visi di donna.

L’artista non vuole farci soffermare solo sulla bellezza della donna, ma sull’intensità dello sguardo, che trasmette forza, coraggio, fermezza, determinazione, doti che una donna deve possedere per far fronte alle difficoltà quotidiane che ci impone il nostro tempo.

Non solo quelle normali di ogni giono, ma anche quelle che si richiedono in situazioni eccezionali, come la pandemia da non molto trascorsa, le recenti alluvioni, e quant’altro il destino chieda di affrontare.

La donna rappresentata da Ceccarelli non è solo bella, ma un punto di riferimento, una forza per la società e la famiglia che costruisce.

Una mostra, da visitare con uno sguardo attento e consapevole, che ci esorta con i nostri comportamenti quotidiani ad essere un esempio per gli altri.

Maurizio Ceccarelli, classe 1973, imolese di nascita ma cervese d’adozione, artista sensibile, poliedrico, ha esposto in numerose manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero; le sue opere sono presenti in diverse collezioni private, ha partecipato con successo a importanti iniziative che hanno messo a disposizione la sua arte per la beneficenza e ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

SCHEDA TECNICA:

Love your world!

MAURIZIO CECCARELLI

A cura di Francesca Caldari

Galleria comunale “Leonardo da Vinci”, Via Anita Garibaldi, 3 – 47042 Cesenatico (FC)

3 giugno – 16 luglio 2023

Inaugurazione: venerdì 2 giugno, dalle ore 17.00

Orari di apertura:

Dal 3 all’11 giugno: sabato, domenica 10-12/ 15.00-19.00 – Dal 17 giugno al 16 luglio: tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00

Ingresso gratuito

Per Informazioni: www.gallerialeonardo.it – infomusei@comune.cesenatico.fc.it – francescacaldari@libero.it