Il Kenya pronto a lanciare sul mercato smartphone a 40 dollari

Gli smartphone prodotti in Kenya saranno in vendita a 40 dollari. Il governo di Nairobi: “Li produrremo nell’hub tecnologico di Konza City a partire da luglio”

Smartphone “made in Kenya” in vendita a 5.448 scellini, l’equivalente di 40 dollari: è la promessa del governo di Nairobi, che per la presentazione dei device ha fissato il mese di luglio. La tesi è che, con prodotti disponibili a costi molto più bassi rispetto a quelli applicati dai marchi internazionali sarà possibile favorire una maggiore connettività nel Paese, anche a beneficio di persone con meno disponibilità economiche.

AL LAVORO NELL’HUB TECNOLOGICO DI KONZA CITY

Secondo il ministro per le Telecomunicazioni Eliud Owalo, gli smartphone saranno prodotti presso a Konza City, un nuovo polo tecnologico nella contea di Machakos, a sud-ovest di Nairobi.

“Abbiamo ben presente”, ha detto il dirigente, “la questione dell’accessibilità dei device come ostacolo alla possibilità per i cittadini di sfruttare appieno le potenzialità del settore”.

14 SOCIETA’ INTERESSATE, LOCALI E PURE CINESI

Secondo Capital Fm, emittente di Nairobi che ha rilanciato le dichiarazioni, non è ancora chiaro chi sarà il produttore degli smartphone. Tra le 14 società che nel 2013 avevano manifestato interesse a operare a Konza City figurano il gruppo keniano Safaricom ma anche quello cinese Huawei. Stando a dati dell’Unione internazionale per le telecomunicazioni (Itu), in Kenya nel 2021 le persone che usavano internet erano circa il 29 per cento del totale.