“Il Giorno Sbagliato” stasera su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda il film “Il Giorno Sbagliato” con Russell Crowe. Ecco la trama del thriller diretto da Derrick Borte

L’avvincente thriller interpretato da Russell Crowe “Il giorno sbagliato” è proposto da Rai 4 venerdì 2 giugno alle 21.20. Una mattina, la giovane Rachel deve accompagnare a scuola il figlio cercando di non fare l’ennesimo ritardo sul lavoro, che potrebbe costarle il posto. Ma il traffico mattutino della tangenziale non le viene incontro e si trova dietro un pick-up che non parte quando scatta il semaforo verde. Pugno sul clacson e aggressione verbale la fanno scontrare con l’automobilista distratto che vede in Rachel una donna da “punire”. Così inizia una caccia tra le strade cittadine tra il minaccioso automobilista e la sua vittima designata.

Fondando la dinamica dell’azione su un’efficace “gioco del gatto col topo” tra le strade di una cittadina di provincia, il regista Derrick Borte si affida al grande carisma di Russell Crowe in un ruolo per lui inedito, un uomo psicopatico e particolarmente vendicativo. A metà tra “Duel” e “Un giorno di ordinaria follia”, “Il giorno sbagliato” è stato il primo nuovo film a venire distribuito in sala negli Stati Uniti dopo cinque mesi dalla chiusura dei cinema a causa della pandemia di Covid-19. Nel cast, anche, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Michael Papajohn.