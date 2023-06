Elettra Lamborghini sulle piattaforme streaming con “Elettraton”

Elettra Lamborghini: “Io pantofolaia, nel nuovo disco tutta la mia energia”. La star torna con ‘Elettraton’: “Voglio far divertire a suon di raggaeton”

“Sono ancora la regina del twerk”. Elettra Lamborghini lancia la colonna sonora dell’estate e pubblica ‘Elettraton‘, il suo secondo progetto discografico, disponibile dal 2 giugno per Island Records e Universal Music Italia. “Dopo 3 anni di Covid ho voluto sprigionare la mia energia con le hit che avevo in saccoccia”, spiega alla Dire (www.dire.it) l’artista che al suo attivo ha 1.6 miliardi di stream in tutto il mondo. Di tormentoni che sono andati ben oltre la stagione calda Elettra ne ha collezionati parecchi: da ‘Pistolero’ a ‘Caramello’ con Rocco Hunt e Lola Indigo, passando per il brano sanremese ‘Musica (E il resto scompare)’ e fino a ‘Pem Pem’.

LAMBORGHINI: SONO UNA PANTOFOLAIA

In questo suo nuovo progetto, la 29enne sfodera il suo meglio: dieci tracce che sono un tuffo nel raggaeton più puro. Da qui il titolo del disco. La passione per il genere la cantante ce l’ha da sempre: “Non so come è nata, lo trovo molto affine a quello che è la mia persona. Alla voglia di ballare, di party, d’estate, d’estate e d’allegria, di bei momenti e bei ricordi. Mi fa stare bene”. Solare e diretta, Elettra, però, svela di non essere solo la hitmaker da dancefloor o l’influencer patinata di turno: “Sono una pantofolaia, amo casa mia, stare con il mio cane, sul divano con la coperta. Faccio palestra dalla mattina alla sera perché mi piace e adoro spazzolare il mio cavallo. Quando ci sono degli eventi vado, a quelli che servono. Mi piace stare con le persone che amo e mi circondo degli amici di sempre”.

I SOCIAL NON AIUTANO

Il resto del tempo Elettra lo passa in studio di registrazione. Per ‘Elettraton’ racconta di aver messo le mani in pasta, seguendo il lavoro in ogni sua fase. “Sono molto maniaca del controllo, se potessi fare tutto io lo farei”, spiega. Una dedizione che le ha regalato vari traguardi: è stata nella top 100 under 30 Giovani Leader del Futuro di Forbes, è diventata conduttrice di Only Fun sul Nove, ha partecipato al Festival di Sanremo, è stata coach a The Voice of Italy ed è giudice nella prossima edizione di Italia’s Got Talent. Elettra è così tra le donne in musica di più successo: “Mi fa molto piacere vedere che sta cambiando qualcosa, per noi donne è sempre più difficile. Dagli stipendi alla musica”. E sugli haters ad ogni costo su internet dice: “I social non aiutano, non è una questione di sapersi difendere. Siamo tutti capaci di rispondere. Secondo me, chiamarla libertà nel giudizio non sta aiutando più di tanto. Non è che se siamo liberi di commentare un fisico vuol dire che siamo delle persone sincere”.

VOGLIO DARE DIVERTIMENTO ALLE PERSONE

I fan la seguono e la acclamano, qualche giorno fa alla star due ragazze hanno chiesto una foto mentre pranzava. Lei si è prestata allo scatto: “Quel giorno ero particolarmente tranquilla, anche io ho le mie giornate. Quando capita faccio capire che non è il caso. In quell’occasione non mi ero neanche nascosta. Se sono in situazioni borderline, se sto facendo jogging, sono da sola, posso anche mettermi paura: magari la faccio anche la foto, ma faccio capire che non mi fa piacere”. I fedelissimi li incontrerà in tour: “Dai live bisogna aspettarsi qualità, mi sono allenata tantissimo dal punto di vista vocale e fisico. Ho aggiunto dei ballerini e delle mascotte di cui non posso dire nulla, ma sicuramente tutti vorranno averle l’anno prossimo. E tanto divertimento che è quello che voglio dare alle persone“.