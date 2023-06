A Seravezza prosegue la mostra “Ritorno agli Ottanta”

A Seravezza fino a luglio “Ritorno agli Ottanta”: una mostra e un fitto calendario di eventi da non perdere per celebrare tutta la cultura degli anni ’80

Un fantastico ritorno agli Anni ’80, attraverso i miti, i simboli, le mode, i costumi che hanno reso questo decennio tra i più esuberanti del secolo scorso.

Un decennio caratterizzato da personaggi come Madonna, che con Like a Virgin ha creato il mito di sé stessa in salsa pop attraverso uno stile sempre in bilico tra sacro e profano che a tutt’oggi caratterizza la grande cantante. Sono gli anni dei paninari, delle spalline, dei capelli cotonati, dei colori fluo, dal giallo evidenziatore ai fuxia senza paura di osare.

Nelle classifiche musicali spopolano Michael Jackson, Phil Collins, Billy Joel, Whitney Houston, Prince, Stevie Wonder, Lionel Richie e, tra gli italiani, Antonello Venditti, Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Vasco Rossi. Per la musica è la rivoluzione MTV – in Italia Videomusic – la musica guardata e non più solo ascoltata.

E anche il cinema degli anni ’80 creai i suoi miti assoluti con alcuni tra i film culto più amati e straordinari che sbancano il botteghino con, sul podio, Ritorno al futuro ed E.T. l’extra terrestre di Steven Spielberg, Shining di Stanley Kubrik, Blade Runner di Ridley Scott, Ghostbusters di Reitman, Flashdance e Top Gun.

Anche la televisione, in Italia, è in fase di rivoluzione: questo è il decennio che vede affiancarsi le reti dell’allora Fininvest alla RAI, cambia l’intrattenimento, si arricchiscono i palinsesti, si moltiplicano i personaggi televisivi e i programmi, lanciati tra di loro in una corsa alla conquista del pubblico, soprattutto dei giovani con programmi musicali, fumetti e intrattenimenti che fanno nascere il mito della TV.

Questo mondo, che sta conoscendo un rinnovato interesse per la cultura che ha creato e rappresentato, è racchiuso nella mostra e nella serie di eventi che costituiscono la grande kermesse che la Città di Seravezza e la Fondazione Terre Medicee presentano a Palazzo Mediceo, una straordinaria location UNESCO, dal titolo RITORNO AGLI OTTANTA. MITOLOGIA MODERNA, fino al 16 luglio 2023, da un’idea di Davide Monaco e a cura di Francesco Ristori.

Ad accogliere i visitatori il simbolo per eccellenza degli anni ’80: il cubo di Rubik, in dimensioni gigantesche, di due metri per due. Nelle sale espositive e negli spazi delle Scuderie del Mediceo saranno allestiti in uno straordinario percorso un considerevole numero di oggetti e di opere che hanno segnato gli anni ’80, come, ad esempio, una Ferrari Testarossa Cabrio serie limitata del 1985; uno degli esemplari della macchina del tempo DeLorean, il veicolo per viaggiare nel tempo usato da Emmet “Doc” Brown (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) per viaggiare attraverso la storia della loro cittadina, Hill Valley, città immaginaria situata nella California settentrionale nella trilogia di Ritorno al Futuro.

Lo sport negli anni ’80 conosce veri e propri momenti di gloria e molte immagini di quegli anni sono e rimarranno indelebili nella memoria dei tifosi italiani. In questa grande mostra saranno esposti alcuni tra i più importanti riconoscimenti sportivi italiani di quel decennio, primo tra tutti, il pallone originale firmato da tutti i calciatori della finale del campionato mondiale di calcio 1982 quando l’Italia trionfò sulla Germania segnando una delle pagine più belle dello sport italiano, a questo oggetto così simbolico si aggiungono anche le magliette originali firmate dai calciatori del Mondiale.

Oltre al calcio, l’Italia vive molte grandi vittorie attraverso atleti i cui nomi sono ormai scritti nell’olimpo dei miti dello sport, come Alberto Cova, campione olimpico dei 10.000 metri piani ai Giochi di Los Angeles 1984, campione mondiale nei 10.000 metri a Helsinki 1983 e campione europeo ad Atene 1982, di cui si espongono la maglia e la pettorina. Pietro Mennea ha indossato 52 volte la maglia azzurra, ancora oggi detentore del primato mondiale nei 150 metri su pista non rettilinea (neppure Usain Bolt è riuscito a surclassarlo) è tra le figure più amate di tutti i tempi, le sue scarpette e la sua maglietta saranno in mostra. Nel biennio 1982-1983 il grande campione Giuseppe Saronni raggiunge vittorie incredibili: il campionato del mondo, il giro di Lombardia, la Milano-Sanremo ed il Giro d’Italia, la sua Colnago di quegli anni, una bici dalla formidabile potenza atletica, ricorderà ai visitatori le volate folgoranti di questo straordinario ciclista.

Tra gli esempi degli oggetti di culto esposti nella sezione dedicata al mondo dello sport degli anni ’80 la medaglia olimpica di Maurizio Damilano, l’oro del 1980 a Mosca del campione è ancora scolpita nella memoria dello sport italiano: 20 kilometri di marcia piena di colpi di scena fino all’ingresso trionfale nello stadio Lenin.

RITORNO AGLI OTTANTA. MITOLOGIA MODERNA è una mostra davvero ampia ed esaustiva del decennio che spazia in tutti i settori culturali e creativi di quel periodo, portando all’attenzione del pubblico molti oggetti culto come il Commodore 64, il Primo Walkman Sony, il cabinato originale da bar di Pac-Man; quattro pezzi di muro di Berlino dipinti da artisti famosi; oggetti di culto del design italiano rappresentato in mostra da diversi oggetti vincitori del Compasso d’Oro degli anni ’80; una serie di vinili disegnati da artisti quali Andy Warhol, Keith Haring e dal fumettista italiano Andrea Pazienza.

All’incredibile numero di opere e oggetti che compongono la mostra RITORNO AGLI OTTANTA. MITOLOGIA MODERNA si aggiungono una serie di appuntamenti curati dal Direttore artistico Franca Dini che arricchiscono l’iniziativa rendendola una tra le kermesse espositive e culturali di rilievo del panorama italiano.

Il primo appuntamento è per il 17 giugno, dove si presenta il Talk Show sulla storia del Drive IN, con Dario Salvatori e Francesco Salvi. Il 18 giugno è la volta del Talk show a cura di Marino Bartoletti dedicato ai Mondiali. Il 23 giugno l’appuntamento è con il Talk Show sulla MODA del decennio con Jo Squillo e Francesco Martini Coveri. Segue, il 30 giugno, il Talk show a cura di Marino Bartoletti dedicato ai Festival di Sanremo degli anni ’80. L’1 e l’8 luglio RADIO MITOLOGY presenta due serate nel giardino mediceo con musiche anni ’80. Il 2 luglio si entra nel vivo dei fatti di cronaca che hanno segnato gli anni ’80 in un Talk Show dedicato con Alessandro Sallusti, Tiziana Ferrario e Adolfo Lippi.

L’ultimo appuntamento è per il 14 luglio con il grande Concerto RITORNO agli ’80 che vede protagonisti sul palco: i Gemelli di Guidonia, Marco Ferradini, Fiordaliso, Franco Fasano, Viola Valentino, Ivan Cattaneo, Sandy Marton, Ivana Spagna. Per l’organizzazione dei talk e del concerto del 14 luglio Ritorno agli ’80 in MUSICA.

Tra le iniziative collaterali in programma, ricordiamo anche la Rassegna Cinematografica in collaborazione con Cinema Scuderie Granducali, tutti i mercoledì sera, un film cult del decennio e Aperitivo Mediceo, che quest’anno vedrà protagoniste le ricette culinarie tipiche degli anni ‘80.