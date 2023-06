Tonfo PD alle amministrative: Bonaccini difende Schlein

Bonaccini difende Schlein: “Sconfitta netta del Pd alle Comunali, ma è presto per accusarla. Sono stati consumati troppi leader, ma ora pensiamo ai problemi dei cittadini”

Il presidente Pd Stefano Bonaccini difende la ex rivale al congresso Elly Schlein, finita al centro delle critiche dopo la débâcle alle comunali. “Addossare responsabilità a chi è arrivato da pochi mesi sarebbe un errore clamoroso”, avverte Bonaccini, stamane a Tg1 Mattina. Nel Pd, ricorda, “sono stati consumati troppi segretari da quando è nato, perché alla prima sconfitta o al primo risultato non positivo parte un processo interno. È troppo presto”. Per il resto, ammette comunque il governatore, “è stata una sconfitta netta, nelle dimensioni e nel numero dei comuni persi prima ancora che nelle percentuali di voti tra la destra e il centrosinistra, perché in realtà i ballottaggi sono stati persi in quasi tutti i casi di pochi punti. Ma siccome si votava per le amministrative è giusto riconoscere che è stata una vittoria netta della destra, pur con alcuni casi positivi da Brescia a Teramo e Vicenza”.

Ma un suggerimento alla segretaria per rilanciare il partito Bonaccini lo dà. “Credo che adesso il Pd debba occuparsi dei problemi materiali dei cittadini. Io partirei da una grande battaglia per la sanità pubblica, se il Pd lo farà io credo che saprà rimontare molto presto”, assicura come riferisce la Dire (www.dire.it).