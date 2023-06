The Straws in radio con il nuovo brano “Y.A.S.C.”

La band The Straws pubblica “Y.A.S.C.”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom disponibile sulle piattaforme streaming

La band The Straws pubblica “Y.A.S.C.”, il suo nuovo singolo in collaborazione con Sorry Mom! Melodie eleganti amalgamate coi ritmi incalzanti e decisi della batteria, ricalcando simbolicamente il dissidio di una notte fatta di estremo desiderio tra sguardi, momenti, sensualità, intesa e voglia di innamorarsi. Il contrasto tra suoni dolci e aggressivi diventa la cornice per il testo, che cerca di dare senso a tutte quelle notti in cui l’amore nasce nel buio e finisce nel sole.

Non c’è un vero protagonista, se non il momento in cui si vivono queste emozioni, destinato a sparire e lasciare gli amanti in cerca di qualcosa che forse non è mai realmente esistito: l’amore di quella notte.

Questo singolo è stato prodotto da Gianluca Veronal ed impreziosito dai consigli di Andrea Rock presso l’Attitude Studio di Milano.

Nati a Milano, i The Straws sono un trio alternative rock che propone sonorità elettroniche/indie alternate a momenti più heavy e riff stravaganti di chitarra.

Ispirati dalla diretta “semplicità” degli Strokes, dai ritmi incalzanti degli Arctic Monkeys e dalle note eleganti della scena indie francese portano in Italia la loro idea di musica.

Luca Pacca (chitarra e voce) e i due fratelli, Daniele Grande (basso) e Simone

Grande (batteria), pubblicano il primo singolo “Y.A.S.C.” nel 2022.