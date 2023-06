Previsioni meteo 1 giugno 2023: lunga fase con instabilità pomeridiana

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 giugno 2023: l’alta pressione fatica ad affermarsi, possibili rovesci pomeridiani su gran parte dell’Italia

Condizioni meteo con poche variazioni di rilievo in questo inizio del mese di giugno che presenterà per qualche giorno le stesse caratteristiche del finale di maggio. Oramai da diverso tempo l’anticiclone delle Azzorre si è elevato in Atlantico, caratterizzando cosi le condizioni meteo sull’Europa centro-occidentale. Attuale situazione sinottica che vede ancora l’alta pressione sbilanciata verso le Isole Britanniche, dove troviamo valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Questo permette ad aria più fresca in quota in discesa dall’Europa nord-orientale di affluire anche verso il Mediterraneo, portando instabilità sull’Italia con acquazzoni e temporali pomeridiani. Temporali che, nella giornata di oggi, potranno risultare anche di forte intensità, localmente anche a carattere di nubifragio.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità con piovaschi su rilievi Alpini e Liguria; asciutto altrove con cieli sereni. In serata residue piogge sull’arco Alpino, sereno o poco nuvoloso.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabile con acquazzoni e temporali lungo i settori Appenninici, con fenomeni in sconfinamento sulle coste del Lazio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sui settori interni, più asciutto lungo le coste. Migliora ovunque in serata ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; qualche piovasco atteso sul Cagliaritano. Al pomeriggio attesi temporali diffusi sulle regioni Tirreniche, Molise e Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Campania, Basilicata e Sardegna; tempo in generale miglioramento con nuvolosità alta in transito.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più intensi sulle zone interne. Migliora ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in lieve calo al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .