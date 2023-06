“Ninfa” è il nuovo singolo del progetto Monalisa

Si intitola “Ninfa” il nuovo singolo del progetto Monalisa: il brano è disponibile nelle piattaforme digitali e in radio

Disponibile sulle piattaforme digitali e in radio Ninfa, nuovo singolo dei Monalisa, progetto di musicisti laziali che ruotano attorno alla figura di Simone M. Il brano caratterizzato da un sound rock “sporco” dalle venature pop, nasce sul “muretto” che circonda uno dei giardini più belli del mondo e da cui prende il nome appunto, il giardino di Ninfa. È stato registrato in presa diretta in studio per far assaporare il vero sound della band, particolarmente votata al live.

“In Ninfa si concentrano riflessioni e pensieri su quanto tempo sprechiamo rimanendo bloccati a pensare senza agire mai”. – Monalisa.

CREDITS

Testo e musica di Maurizio Francesco Martorana e Simone Mauti

Studio di registrazione: Kent Industries – Latina

CHI È MONALISA?

“Siamo nati in provincia fra la noia e le difficoltà di Cisterna, un paesino in provincia di Latina, cresciuti a pugni e schitarrate fra cantine umide e piazze piene di anziani, abbiamo iniziato a pubblicare i pezzi che scriviamo per non drogarci, o meglio per non drogarci troppo! L’unica cosa di cui vantarci è il Giardino di Ninfa che sentiamo veramente nostro avendo passato tante di quelle ore sul muretto che lo costeggia a sognare di poter fare ascoltare un giorno i nostri brani a tutto il mondo!”.

Monalisa è un progetto musicale composto dal frontman Simone M. e i suoi amici con la passione per la musica e con nostalgia degli anni Ottanta. Nasce così un Indie/pop-rock molto leggero ed orecchiabile con qualche suono di ultima generazione mescolato allo stampo rock che proviene dalle influenze musicali dei componenti della band.

I Monalisa “nascono” infatti nel marzo del 2018 nelle campagne tra i castelli romani e l’agro pontino, si dirigono nel panorama indipendente rock italiano e iniziano subito a lavorare a pezzi inediti come “Dolce America” primo singolo pubblicato a dicembre 2018, “Dove non Piove” e “Fruit Joy”, presenti su tutte le piattaforme musicali e di streaming.

I loro brani parlano di persone ai margini della società di situazioni che restano nascoste

nell’ombra, seppur davanti agli occhi di tutti, con toni di protesta di libertà e molto spesso d’amore.

Caratteristica importante del gruppo è la voglia di fare ascoltare quella buona musica suonata alla vecchia maniera con gli strumenti ancora in mano e tante ore di allenamento alle spalle, mescolata con del sano rock a suoni elettronici e moderni.