Federico Chiarini guida il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda

Federico Chiarini eletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda: resterà in carica per il quadriennio 2023-2027

L’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha eletto Federico Chiarini Presidente per il quadriennio 2023-2027.

Milanese, 37 anni, Federico Chiarini è direttore commerciale e finanziario, nonché azionista di maggioranza, di People On The Move Srl, CEO di Flight Consulting srl, CEO di Pages srl, e socio unico di Chiarini Group Srl. Federico Chiarini, prima di assumere il ruolo di guida dei Giovani Imprenditori di Assolombarda, è stato vicepresidente dello stesso gruppo, dal maggio 2019.

“Ringrazio Paul Renda per la passione e l’impegno profuso dal 2019 ad oggi alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e a Federico Chiarini un sentito in bocca al lupo per questo incarico – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. La chiave per continuare a essere protagonisti sullo scenario internazionale è una continua innovazione che prende le mosse dalla predisposizione al cambiamento. Una qualità tipica dei giovani e, soprattutto, dei giovani imprenditori, che mentre vivono il presente hanno lo sguardo già rivolto al domani. Sono l’industria del futuro e hanno, quindi, grandi responsabilità. Per questo motivo l’invito è quello di avere maggiore coraggio nelle proposte, sia come singoli imprenditori sia come comunità, per contribuire ancora di più all’eccellenza e all’innovazione di questo territorio e dell’intero Paese”.

“L’attività della mia squadra sarà incardinata su alcuni punti che riteniamo prioritari – ha aggiunto Federico Chiarini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda – Mi riferisco, in particolare, alla lotta all’inverno demografico, che rischia di alzare l’età media della nostra società, a scapito dei giovani. Ma non solo: metteremo in campo un impegno teso a contrastare il fenomeno dilagante dei NEET, che mette a rischio potenziali iniziative imprenditoriali future. Lavoreremo anche per le imprese, stimolando la crescita delle start up e favorendo il passaggio generazionale. In quest’ottica, guideremo le aziende recependo il loro bisogno, svelando la risposta più adeguata alle loro necessità, mettendo a disposizione contatti, competenze, esperienze. Creeremo servizi, occasioni di confronto e di formazione adeguati ai bisogni dei giovani imprenditori. Lanceremo, inoltre, assise territoriali dei giovani, perché dai territori dobbiamo partire per stimolare e ampliare la nostra comunità. Sentiamo, infine, come nostra, la responsabilità di fornire, come giovani, un contributo concreto sui tavoli in cui l’Associazione è impegnata: non temiamo le sfide dettate dai tempi che viviamo”.

Il Presidente Federico Chiarini sarà affiancato dalla squadra di Vicepresidenti composta da Giovanni Bindella (Ambrodolci Srl); Chiara Ceola (Mapro International Spa); Chiara Benedetta Cormanni (Piattine e Profili Inox Srl); Carloalberto Pallotta (CIMA – Compagnia Italiana Molle Acciaio Spa); Elena Siniscalchi (Aon Spa).

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, fondato nel 1964, riunisce imprenditori, figli di imprenditori e dirigenti di aziende iscritte all’Associazione, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda è il più numeroso tra i gruppi territoriali d’Italia con circa 600 soci iscritti.

Tra gli scopi principali del Gruppo quelli di promuovere e sviluppare, nella formazione culturale dei giovani imprenditori, la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell’impresa e di approfondire la conoscenza delle tematiche economiche, politiche, sociali e aziendali.