Dario Ciffo online con il brano “7 mesi”

Fuori la prima delle uscite del progetto “canzone s-composta” di Dario Ciffo. “7 MESI” esce in quattro versioni: TESTO – NAKED – ORCHESTRALE – COMPLETA

Nato da un’idea di Alessandro Formenti per Freecom Hub, la Canzone S-Composta è un progetto che prevede, appunto, la scomposizione di una canzone per renderla fruibile in tutte le sue forme, dalla più “nuda”, alla più complessa, con l’obiettivo di rimettere al centro l’arte in tutte le sue forme, come veicolo di promozione e valorizzazione culturale. Il progetto prevede le release di una canzone in quattro versioni: TESTO (forma poetica: recitazione attoriale con linea melodica), NAKED (testo e melodia con accompagnamento), ORCHESTRALE (linea melodica con arrangiamento orchestrale), COMPLETA (versione completa – radio edit).

La prima uscita è “7 Mesi” di Dario Ciffo, disponibile in digitale (https://bfan.link/7-mesi), con la copertina dell’artista Stephanie “Ocean” Ghizzoni, che realizzerà tutte le copertine delle uscite, ispirandosi al dittico “Marilyn” di Andy Warhol, nel quale dallo stesso ritratto si scompongono diverse sfumature di colore. Le cover ritrarranno gli autori dei brani con diverse sfumature di chiaro scuro e ombre.

“’7 mesi’ è nata in una notte disperata in cui riflettevo sulla fine di una storia – è il commento di Dario Ciffo – Un dialogo che avrebbe idealmente voluto coinvolgere l’altra persona, con la quale, appunto da 7 mesi, non avevo nessun contatto, e invece è rimasto un soliloquio. Ho pensato subito all’arrangiamento di archi e flauto traverso che, grazie alla maestria di Enrico Gabrielli, ha potuto prendere forma compiutamente”.

Le prossime uscite saranno firmate da Mauro Ermanno Giovanardi, Veronica Marchi, Roberto Dell’Era, Federico Secondomè.

BIOGRAFIA DARIO CIFFO

Dario Ciffo è musicista, autore e interprete milanese. Come violinista degli Afterhours dal 1997 registra 5 album. Forma successivamente il duo I LOMBROSO, pubblicando 3 album. È collaboratore artistico di Bluvertigo, David Byrne, Cristina Donà, Francesco Aloe, Il Genio, Le Vibrazioni, Mao, Morgan, Roberto Dell’Era, Scisma, The Rock’n’Roll Circus Experience, Tiromancino, Tre allegri ragazzi morti, Twilight Singers, Vintage Violence.