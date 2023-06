Cristina Macchiavelli debutta con “Senza tempo”

Senza Tempo di Cristina Macchiavelli è una canzone che esplora il profondo dolore causato dalla perdita di un grande amore che se ne è andato troppo presto

Senza Tempo è una canzone che esplora il profondo dolore causato dalla perdita di un grande amore che se ne è andato troppo presto: il padre dell’autrice. Il brano affronta emozioni e stati d’animo intensi come la mancanza, l’amore vissuto come dolore, le dipendenze nate dalla perdita di una figura paterna, il reprimere e mascherare le emozioni, gli incubi e il tormento come costanti della vita.

La morte viene rappresentata attraverso la metafora dell’Amante Crudele che porta via l’amore, offrendo un’interpretazione più ampia del brano. L’intento di questa canzone è utilizzare parole e musica come mezzo per penetrare l’anima, sciogliendo le emozioni bloccate attraverso la consapevolezza e il lasciarsi trasportare dalla musica, proprio come è successo all’autrice durante la scrittura della canzone.

Il titolo del brano evoca la sensazione di una mancanza di tempo, di un tempo finito troppo in fretta per poter continuare a stare insieme. Allude al fatto che non esiste un tempo per l’amore: se è vero amore, dura in eterno, anche quando la persona amata non è più fisicamente presente. Questa canzone è fuori dal tempo, poiché il tempo, in realtà, non esiste.

Fin dall’età di otto anni, Cristina Macchiavelli intraprende un viaggio di formazione artistica e musicale presso il Liceo Musicale “Lettimi”, dove per cinque anni si dedica allo studio di strumenti come il violoncello e il pianoforte, arricchendo anche le sue competenze nel canto corale. In questo periodo formativo, Cristina sviluppa un profondo legame con la musica, che l’ accompagna nel percorso di crescita personale e professionale. Successivamente, approfondisce la sua tecnica vocale con il professor Fausto Giacomini e si dedicata alla danza moderna contemporanea con il maestro Claudio Gasparotto. Parallelamente frequenta l’Accademia di Riccione, dove arricchisce le sue competenze in recitazione, danza e canto attraverso corsi di musical.