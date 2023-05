Redh in radio con il nuovo singolo “Esploderemo”

Un racconto di vite vissute con un’incontrollabile euforia e un’umana, irrazionale passione: fuori “Esploderemo” di Redh

ESPLODEREMO è il nuovo singolo del cantautore romano REDH. Un racconto di vite vissute con un’incontrollabile euforia e un’umana, irrazionale passione. Vite destinate a splendere in un lampo meraviglioso prima di bruciare per sempre.

Una canzone dai toni scuri illuminati da elementi brillanti che marcano gli estremi di un’esistenza fatta di alti e bassi, come suggerito dal tema del pianoforte e dalle chitarre elettriche taglienti.

Nel ritornello, semplice e ripetitivo, si passa dalla prima persona plurale a quella singolare: è qui che il suo autore esprime, prima sussurrando, poi urlando in modo quasi disperato, la volontà di “esplodere” insieme alla persona a cui si rivolge, nella promessa di una realtà che non sia nient’altro che amore.

Se il ritornello fa appello all’amore come unico mezzo di salvezza, il finale della canzone dimostra l’irrealizzabilità di questa speranza: il cantato si fa graffiato e il brano incalza in un rock potente e deciso, fino allo scoppio finale, espressione di un’esistenza tanto eccessiva quanto straordinaria, breve ma intensissima, proprio come un fuoco d’artificio.

REDH – BIOGRAFIA

Redh è un cantautore romano classe 1994. Inizia a muovere i primi passi nella scena musicale della Capitale nel 2017, entrando a far parte del collettivo del BDR Studio, con cui incide le sue prime canzoni. Nel 2019 pubblica in maniera indipendente il suo primo EP, “Torneremo“, che ottiene in poco tempo migliaia di ascolti, grazie soprattutto al singolo “5 Minuti“, che entra nella playlist Top Viral 50 Italia di Spotify e che lo porta ad esibirsi in diversi live club romani e festival italiani come Roma Brucia e Indiegeno Fest. Tra il 2020 e l’inizio del 2021 pubblica diversi altri singoli e i relativi videoclip realizzati dal regista e attore Valerio Desirò (The Pills, Maccio Capatonda, Wepro, Leo Pari). Nel 2022 Redh torna con il nuovo singolo “2 Ombre”, distribuito da The Orchard, che segna una nuova direzione nel suo percorso musicale. Il brano viene trasmesso su Radio2 Indie per diverse settimane e il suo video va in alta rotazione su MTV Italia. A luglio 2022 pubblica il singolo, “Quaggiù”.