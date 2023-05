“Meduse” dei Moscova ha anche un videoclip

Disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di “Meduse”, il nuovo singolo dei Moscova uscito lo scorso marzo per Le Stanze Dischi

Dopo l’anteprima su Billboard è da oggi disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di “Meduse”, il nuovo singolo dei Moscova uscito lo scorso 17 marzo per Le Stanze Dischi e in partnership con Visory Records (indie). La band torna con un nuovo singolo dalle sonorità lo-fi indie per raccontare, attraverso la metafora della medusa, cosa si prova quando ci trova in una relazione tossica senza uscita.

“Meduse nasce per descrivere il parallelismo che tra una specie di medusa estremamente velenosa e alcune relazioni tossiche con certe tipologie di partner. Ti ritrovi imprigionato in breve tempo in qualcosa da cui spesso è troppo tardi per uscirne indenne. Questa dicotomia è rappresentata dalla calma placida delle strofe contrapposta all’esplosione dell’inciso”.