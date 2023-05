Il rapper Pacino torna con “Paradiso Paranoia”

Pacino torna con il suo nuovo singolo Paradiso Paranoia, fuori su tutti i digital store. Il brano, prodotto da DJ Pitch e Dr. Cream

Dopo cinque anni in pausa dalla musica, PACINO torna con il suo nuovo singolo Paradiso Paranoia, fuori su tutti i digital store. Il brano, prodotto da DJ Pitch e Dr. Cream, se da un lato riconferma l’inconfondibile flow e la poetica romantica e decadente dei testi di PACINO, dall’altro lato si impone come genesi di un nuovo capitolo all’interno della carriera dell’artista e del suo rapporto con la musica. Con Paradiso Paranoia, PACINO “depone le armi” e fa parlare “solo” la musica, disadorna di maschere e sovrastrutture, quella stessa musica che invece da giovanissimo lo aveva attratto come arma di rivalsa per dimostrare qualcosa, soprattutto a se stesso.

“Paradiso Paranoia è un film da ascoltare.” – afferma PACINO – “Una notte di pioggia mentre arriva l’alba, senza nessun filtro, liberi di non dover dimostrare, sospesi tra bene e male, giusto e sbagliato, amore e odio, paradiso e paranoia.” – conclude.

Un brano dicotomico, in bilico tra poli opposti, che trascura tutte le possibili sfumature tra le estremità: (“Eh si, forse ho troppo orgoglio nel cuore / Me lo tengo finché muoio e non tradirò”). Il tappeto sonoro di Paradiso Paranoia, ospita ancora una volta immagini della realtà di PACINO, raccontate con un linguaggio crudo e autentico, penetrante e nostalgico, come la sua musica.

PACINO nasce e cresce a Roma, dove sin da adolescente ascolta molta musica rap. I suoi primi approcci alla scrittura avvengono per sfida, per esigenza di rivalsa e per poter trovare uno stile personale che aggiunga qualcosa al panorama rap nazionale. Negli stessi anni forma il collettivo Rapcore, con cui, tra il 2009 e il 2014 prende largo spazio nella scena. In parallelo all’impegno con i Rapcore, Pacino continua a produrre dischi solisti: il primo album, Passione e Sacrificio arriva nel 2011, mentre nel 2013 e nel 2014 tocca rispettivamente a Borderlife vol. 1 e Borderlife vol. 2, il primo anticipato dal video di Lontano, in cui spicca la presenza di uno dei protagonisti della serie Romanzo Criminale, Andrea Sartoretti. In tutte queste uscite collabora con alcuni dei rapper più in vista della scena italiana, come Capo Plaza, Noyz Narcos, Guè Pequeno, Jake La Furia, Luchè, Ntò , E-Green, Nex Cassel, Ketama126, Amir, Aban e tanti altri.

Il 2015 è l’anno del secondo album di Pacino, Fine dei Giochi con il quale chiude un capitolo. Dal 2018 Pacino decide di prendersi una pausa dalla musica per altre ambizioni lavorative e torna nel 2023 con il singolo Paradiso Paranoia.

