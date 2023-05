Previsioni meteo 30 maggio 2023: maggiore instabilità pomeridiana

Le previsioni meteo di oggi, martedì 30 maggio 2023: l’alta pressione fatica ad affermarsi, tornano temporali pomeridiani su gran parte dell’Italia

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia in questi ultimi giorni di maggio. Il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo, lo scorso weekend, ha portato ad una parziale attenuazione dell’instabilità pomeridiana, relegata soprattutto ai settori alpini e appenninici, ma comunque con locali sconfinamenti. L’alta pressione però torna a cedere sul Mediterraneo, portando un nuovo aumento di acquazzoni e temporali pomeridiani, con sconfinamenti soprattutto sulle regioni del versante tirrenico e al Nord-Ovest. Sarà così nella giornata di oggi e per tutto il resto della settimana, con rischio di violenti temporali in alcune aree del Paese.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 30 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino innocui addensamenti su Alpi e Prealpi, sereno altrove. Al pomeriggio attese piogge e temporali sui rilievi, più asciutto sulla Pianura Padana. In serata ancora acquazzoni e temporali sui medesimi settori; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali lungo l’Appennino, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi sui settori interni. Migliora ovunque in serata ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino, con nuvolosità irregolare sulle Isole Maggiori; isolati piovaschi sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio attesi temporali anche intensi sulle regioni Tirreniche e su Sicilia e Sardegna. In serata ancora tempo stabile ma con molte nubi in transito.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio nelle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime stabili o in lieve diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .