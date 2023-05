Nautica Latino amplia il suo mercato da regionale a nazionale

Nautica Latino, l’azienda fondata da Oscar Latino, è l’impresa nautica che in 12 mesi ha ampliato il suo mercato da regionale a nazionale

Si può fare impresa con la nautica, creare in pochi mesi un mercato in diverse regioni italiane, ottenere un buon fatturato e mettere in cantiere diversi progetti di sviluppo. Un chiaro esempio è la storia di Nautica Latino, l’azienda fondata da Oscar Latino che a 12 mesi dai suoi primi passi a Senigallia nelle Marche ha prima messo radici nel suo territorio e poi ampliato il suo business in tutta la penisola vendendo barche in Lombardia, Sardegna, Puglia. Impresa con buoni risultati in termini di fatturato e di collaborazione con importanti cantieri.

Tanta voglia di crescere e di farsi conoscere. La prima occasione è stata la partecipazione a Sottocosta 2023, il Salone nautico del medio Adriatico al porto turistico Marina di Pescara

“E’ il nostro debutto pubblico. Un’occasione importante per far conoscere il nostro lavoro, offriamo servizi a trecentosessanta gradi al diportista, e i nostri brand – spiega il fondatore Oscar Latino -. Offriamo soluzioni per chi non ha la patente e imbarcazioni con motorizzazioni maggiori e fino ai 43 piedi. Siamo concessionari ufficiali di Italmar e Orizzonti, due cantieri siciliani, poi Canelli Yacht di Pesaro e poi Vizyo Yacht”.