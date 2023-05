Malakiia duetta con Freddo in “Occhi come il mare”

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “OCCHI COME IL MARE” (LaPOP), il nuovo singolo di MALAKIIA con il featuring di Freddo

In “Occhi come il mare” ci sono due mondi che si uniscono: quello di Malakiia e di Freddo. Questo brano vuole dar luce alla speranza. La luce che vediamo dentro gli occhi delle persone, quella che forse potrà salvarci, o quella che probabilmente ci distruggerà; forse noi rimarremo inconsapevoli di cosa ci sta accadendo mentre guardiamo quella luce, siamo distratti, vorremmo che non finisse mai, ma contemporaneamente sappiamo che quella luce lì, ci fa bene quanto ci fa male. Probabilmente ce ne siamo innamorati, ma infondo lei è lì soltanto per riscaldarci, per farsi guardare, per far ammirare la sua bellezza.

«Occhi come il mare è la speranza che non muore mai, dentro ognuno di noi», con questa frase l’artista riassume il concetto della nuova release.

Con “Occhi come il mare”, Malakiia ha optato per un visual video a cura di Vivo Rec Film. Nel video, i colori diventano con l’artista i protagonisti del visual, girato sulla terrazza di un palazzo completamente vuota e asettica: due teli e un outfit dedicato, i cui colori che riflettono accuratamente il mood del brano. In “Occhi come il mare”, il colore è l’arancione. Il visual è il secondo capitolo, dopo “Sole d’inverno”, di una trilogia a tre tinte, a cui hanno collaborato: Maicol Malizia (organizzazione, produzione, shooting); Adrian Scerbina (fotografia e montaggio); Erika Poltronieri (make-up).