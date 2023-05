I J Nueve pubblicano il singolo “Analogicamente”

Dopo il successo del loro ultimo album “Apuesta” del 2022, J Nueve arriva con “Analogicamente”, un brano intenso, uscito dal cuore

Li abbiamo conosciuti sul web, con centinaia di visualizzazioni e tanti fans, dentro i nostri smartphone, sui diversi palchi in Italia ma l’esordio è stato nel conosciuto Milano Latin Festival, stiamo parlando dei J Nueve, band urbana composta da Danny Sky Juarez (Sky J) originario del Perú, leader e fondatore del gruppo musicale, Emanuele Cisneros (Cisne) originario del Salvador, Santiago Tuz Aguilar (Santi) di origine ecuadoriana, Eveling Castillon (Evy) anche lei peruviana, membri del gruppo artistico già attivo e molto seguito in rete.

I quattro ragazzi latinoamericani, hanno dato vita ad un progetto musicale molto ambizioso che punta con il loro talento e sabor latino conquistare la industria musicale. Con una etichetta indipendente, la MLF Records nata per aiutare i giovani talenti ad integrarsi nel mondo dello spettacolo, hanno lanciato il loro genere Urban in spagnolo diretto ai giovani latini in Italia.

“Analogicamente” è un vero e proprio richiamo all’amore, quel amore ” face to face” dove i corpi possono sentirsi ed amarsi. È un urlo al fatto di tornare a quella purezza tenera che ci porta l’amare. Analogico si contrappone al virtuale paragone perfetto per descrivere il voler tornare ad amare in corpo e anima con tutte le sue sfumature e lasciare stare tutto quel digitale così freddo, sintetico e numerico senza anima e solo fatto di apparenza.

Allo stesso modo però, come confessano i J Nueve, nella loro diretta Instagram ai suoi fans, la canzone non doveva trasmettere tristezza ma amore, ecco perché chi ascolta “Analogicamente” si ritrova dentro le orecchie e dritta al cuore una canzone d’amore e non un inno al dolore o alla malinconia, un legame eterno, una connessione con l’amore puro, quello vero che ti lega a qualcuno per sempre.

Il brano “Analogicamente” è stato scritto da Danny Sky Juarez, Emanuele Cisnero e prodotto da Sed e Danny Sky Juarez, inoltre è il primo brano del 2023 della Band Urbana, con MLF Records / Altafonte Italia; il gruppo parlando con i loro fans, si compromette presentare quest’estate un repertorio pieno di sorprese, dopo la collaborazione con produttori Italiani e Sudamericani.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dalla regista italiana Dalilù.

J Nueve

La Band Urana J Nueve nasce nel 2018 a Milano, grazie al cantante e produttore peruviano Danny Sky Juarez (Sky J) leader e fondatore del gruppo musicale, che dopo anni di sacrifici ed esperienze nel mondo artistico decide di scommettere tutto in un nuovo progetto stravolgendo quelle che erano le fondamenta di J Nueve, cambiandone gli integranti e puntando alla nuova generazione, infatti verso marzo 2021 si unisce al progetto Emanuele Cisneros (Cisne), un giovane artista originario del Salvador, che già all’età di tredici anni, inizia a manifestare la sua vena artistica, imparando a cantare e a suonare la chitarra nel coro di una chiesa che frequentava insieme alla famiglia, per poi diventare un noto Dj nel mondo latino in Italia.

Da lì a poco si aggiunge il giovane cantante Santiago Tuz Aguilar (Santi) di origine ecuadoriana, cresciuto respirando musica fin dall’infanzia grazie alla sua famiglia di artisti. A scoprirlo e ad indirizzarlo verso la musica alla sola età di otto anni, è stato il nonno, questo incoraggiamento lo ha portato a far parte di un coro musicale e di altri importanti progetti.

Infine, a settembre 2021 sotto suggerimento del direttore della MLF Records Fabio Messerotti e per la volontà di unire i suoi due progetti MLF Records e Latin Factor subentra nel gruppo la talentosa Eveling Castillon (Evy), di origine peruviane che grazie a suo padre, un’artista di Cumbia entra a fare parte di alcuni gruppi e impara così a suonare il piano.

Nel 2022 si sono esibiti al Milano Latin Festival, aprendo i concerti di artisti internazionali come Marc Anthony, Prince Royce, Camilo, Anitta, Carlos Vives ed altri. Ed hanno partecipato alla Milano Music Week.