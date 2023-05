Psoriasi pustolosa: spesolimab efficace sulle riacutizzazioni

Nei pazienti affetti da psoriasi pustolosa generalizzata, il trattamento con spesolimab ha mostrato un rapido controllo dei sintomi di riacutizzazione della malattia in sole 24 ore

Nei pazienti affetti da psoriasi pustolosa generalizzata, il trattamento con l’anticorpo monoclonale sperimentale spesolimab ha mostrato un rapido controllo dei sintomi di riacutizzazione della malattia in sole 24 ore e fino a 12 settimane, secondo una nuova analisi dei dati dello studio Effisayil 1 pubblicata sul Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD).

La psoriasi pustolosa generalizzata (GPP) è una malattia cutanea neutrofila rara e potenzialmente pericolosa per la vita, caratterizzata da episodi di eruzione diffusa di pustole sterili che possono verificarsi con o senza infiammazione e sintomi sistemici, episodi ricorrenti di febbre alta, prurito intenso e affaticamento. Le persone che ne sono affette tendono ad avere riacutizzazioni improvvise che durano per alcune settimane, seguite da una remissione spontanea in cui le pustole scompaiono parzialmente o completamente.

Le cause più frequenti di GPP sono infezioni, stress, sospensione del trattamento con corticosteroidi e gravidanza. Di solito colpisce gli adulti, ma può interessare i bambini a causa di mutazioni prevalentemente a carico del gene IL36RN, che porta a una produzione disregolata di citochine infiammatorie.

Spesolimab è un anticorpo monoclonale sperimentale diretto contro il recettore dell’interleuchina (IL)-36. Come dimostrato da studi recenti, l’asse TNF-α/IL-23/IL-17/IL-22 e il percorso della IL-36 si intrecciano nella patogenesi della GPP, un’osservazione che ha portato all’uso di farmaci biologici noti per essere efficaci nel trattamento della psoriasi a placche. Tuttavia, la necessità emergente di terapie mirate più efficaci ha portato allo sviluppo di un nuovo gruppo di farmaci che inibiscono direttamente il recettore della IL-36.

Alcuni pazienti senza pustole già dopo 24 ore

Effisayil 1 è uno studio di fase II globale della durata di 12 settimane, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, in cui 53 pazienti con una riacutizzazione di psoriasi pustolosa generalizzata sono stati randomizzati in rapporto 2:1 a ricevere al giorno 1 una singola dose endovenosa di 900 mg di spesolimab o placebo. Il giorno 8 tutti i pazienti sono stati in grado di ricevere una dose opzionale in aperto per sintomi di riacutizzazione persistenti.

La nuova analisi dei dati ha rilevato che spesolimab può essere efficace già 24 ore dopo la somministrazione.

«In Effisayil 1, nei pazienti che hanno manifestato una riacutizzazione della GPP, una singola infusione di spesolimab ha portato a una rapida clearance delle pustole già 1 settimana dopo l’inizio del trattamento» hanno scritto il primo autore Boni Elewski e colleghi della University of Alabama-Birmingham Heersink School of Medicine. «In questo studio abbiamo dimostrato che alcuni pazienti hanno raggiunto una clearance completa delle pustole entro 24 ore e una pelle libera o quasi libera da lesioni entro 48 ore».

I risultati hanno mostrato che cinque (11,4%) pazienti trattati con spesolimab hanno raggiunto l’endpoint primario di un punteggio pari a 0 (nessuna pustola visibile) nel GPP Physician Global Assessment (GPPGA) al giorno 2 e 11 (31,4%) lo hanno raggiunto al giorno 3.

Entro la settimana 1, il 65,7% dei partecipanti trattati con una singola dose di spesolimab ha raggiunto l’endpoint primario e una differenza minima clinicamente importante rispetto al 22,2% dei pazienti nel gruppo placebo. Allo stesso modo, il 71,4% dei soggetti esposti a spesolimab ha raggiunto l’endpoint secondario chiave di punteggio totale GPPGA di 0 o 1 (pelle libera o quasi libera da pustole) e una differenza minima clinicamente importante rispetto al 38,9% del gruppo placebo.

Entro la settimana 12 ha raggiunto l’endpoint primario e secondario chiave il 60% dei soggetti nel gruppo spesolimab. Tra i 15 pazienti che hanno ricevuto il trattamento attivo in aperto dopo aver ricevuto il placebo al basale, il 5,6% ha raggiunto gli endpoint al giorno 8, percentuale cresciuta all’83,3% alla settimana 2.

«Insieme alle analisi primarie di Effisayil 1, questi dati indicano che spesolimab blocca rapidamente l’azione della via di segnalazione della IL-36 e mantiene questo effetto nel tempo, supportandone ulteriormente l’utilizzo come opzione terapeutica per i pazienti con una riacutizzazione di GPP» hanno concluso gli autori.

Sono in corso valutazioni sulla somministrazione a lungo termine di spesolimab e sul suo impiego nella prevenzione delle riacutizzazioni rispettivamente nei trial clinici Effisayil ON ed Effisayil 2.

