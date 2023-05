Picciotto duetta con Bruna nel singolo “Diafana”

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming “Diafana”, il nuovo singolo di Picciotto che nell’occasione duetta con Bruna

Disponibile online “Diafana”, il nuovo singolo di Picciotto ft. Bruna. Un brano teatrale tra lirica e rap raccontando la storia di due cuori che, davanti al sublime, decidono di provare a smettere di battere. Forse saggiamente o forse per paura.

Anima e corpo, in questo brano, s’intrecciano e si scontrano tra desiderio e rifiuto. Intesa e intimità avvolti da passione e dolore per qualcosa che non sappiamo se si sia spento o bruci ancora più forte.

“Con Bruna, oltre che condividere spesso il palco, mi ha particolarmente colpito la sessione di scrittura. É riuscita ad entrare nel mood del brano meglio di quanto potessi immaginare, sperimentando una metrica nuova per le sue liriche, dando un’immagine perfetta della storia che avevo in testa e aggiungendo una qualità vocale eccelsa che mischia lirica e rap.” – Spiega Picciotto – “Personalmente è il brano in cui credo di aver dato il meglio a livello di scrittura, forse perché per la prima volta, all’alba del mio settimo disco, tocco certe mie corde così profonde che ho scoperto avere la necessità di tirare fuori conciliando ciò che sono e ciò che sento.”

Racconta Bruna : “Stavolta ho deciso di pensare poco e di lasciare spazio alle sensazioni che mi ha suscitato il brano stesso, ricercando una versione più lirica e teatrale di ciò che è solitamente Bruna. Ho sperimentato un’oscurità emotiva del linguaggio che evidentemente si nasconde tra le pieghe “felici” del mio lato artistico ma che esiste e persiste e, spesso, esplode. E la sensazione di voler esplodere, in Diafana, la si percepisce dall’inizio alla fine della canzone.”