“Ncis Los Angeles – Resa dei conti” su Rai 2: ecco la trama

“Ncis Los Angeles – Resa dei conti” in prima serata su Rai 2. A seguire gli episodi “Uscita di scena” e “Il segreto della felicità” di “Blue Bloods”, ecco la trama

Azione ed emozioni per la serata di Rai 2, lunedì 29 maggio. Alle 21.20, in prima visione assoluta, il nuovo episodio di “Ncis Los Angeles”, la costola della popolarissima serie sul servizio investigativo della marina statunitense ambientata nella metropoli californiana. In “Resa dei conti”, dopo una sparatoria che in cui sono morti alcuni agenti della Cia, Pembrook costringe Callen a disconnettersi dalla sua squadra e a seguire le sue istruzioni per un incontro segreto in cui verranno chiarite molte cose, soprattutto alcuni particolari inaspettati della vita passata di Callen e il ruolo giocato da Pembrook. Nel frattempo, i due sono ricercati da alcuni ex membri del Progetto Drona e la loro vita è in pericolo.

“Resa dei conti”, episodio di “Ncis Los Angeles” della quattordicesima stagione vede nel cast Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney. A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, due episodi della tredicesima stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. Nell’episodio “Uscita di scena”, Joey, il cugino scapestrato di Anthony, è di nuovo nei guai. Anthony, che ha accettato di aiutarlo, quando capisce di essere stato di nuovo ingannato decide di dargli una punizione esemplare. Nel frattempo, un omicida, che Baez ha contribuito a far condannare, esce di prigione e progetta di vendicarsi minacciando la figlia adottiva di Baez.

Frank intuisce che Lenny, il suo amico di lunga data, è gravemente malato e non sa come affrontare la cosa. In “Il segreto della felicità”, il dottor Walker viene scarcerato e il serial killer, che mette in posa le sue vittime con un rosario tra le mani, colpisce di nuovo. In questa occasione, Danny torna a indagare con Jackie Curatola, la sua ex partner. Frank e il sindaco Chase si trovano a discutere vivacemente su alcune questioni importanti riguardanti la sicurezza dei cittadini e, grazie all’intervento dell’arcivescovo Kearns, si convincono a lavorare insieme per il bene della città. “Uscita di scena” e “Il segreto della felicità”, episodi di “Blue Bloods”, stagione 13, hanno nel cast Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.