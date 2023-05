La pasticceria hot Mr. Dick ha aperto anche a Bologna

Ha aperto anche a Bologna la pasticceria Mr. Dick, il sexy franchising che decora e vende dolcetti a forma di organi genitali maschili e femminili

Sesso e pasticceria. Un connubio che va sempre forte, come, dagli anni ’80’, ricordano alcune scene del film con Kim Basinger e Mickey Rourke, Nove settimane e mezzo. Lo sanno bene i pasticceri di Mr.Dick (e il nome già dice tutto), il sexy franchising che, dopo Milano, Napoli e Genova, arriva a Bologna in pieno centro storico, in via del Borgo di San Pietro.

PASTICCINI DALLE FORME INEQUIVOCABILI

Non c’è posto per l’imbarazzo sui banconi di questa pasticceria, che ha fatto dell’ironia e della liberazione dal pregiudizio e dalla vergogna, la cifra della sua proposta ai clienti: i suoi dolci e i suoi pasticcini sono rigorosamente a forma di organi sessuali, maschili e femminili. Tortini e cialde, cupcake e waffle, dal profilo inconfondibile, guarniti di panna, cioccolato, rum, crema e tutte le altre delizie della pasticceria.

BANDO A PREGIUDIZI E TABÙ

“C’è sempre un motivo per fare una capatina nella pasticceria più sexy d’Italia”, affermano i titolari di questa nuova catena di pasticcerie. Un’avventura sulla quale si sono gettati solo qualche anno fa, poco prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, aprendo a Milano. Una pasticceria hot che mette a disposizione dei clienti anche una serie di creme e di prodotti per guarnire e farcire i dolcetti e le pepite di cioccolato. “Il nostro è un modo godereccio per abbattere i tabù e, per dirla alla Woody Allen, questo è anche il sistema più semplice per allentare le tensioni”, fanno sapere in casa Mr. Dick.