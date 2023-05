La maglietta Tin Bota è già di tendenza in Romagna

I bagnini della Riviera di Rimini stampano 500 magliette con la scritta Tin Bota per raccogliere fondi per l’alluvione in Romagna e la t-shirt è subito un successo

Nel giro di pochi giorni ‘Tin Bota’, ossia ‘tieni botta’ in dialetto, è diventato lo slogan ufficiale della ripartenza in Romagna dopo l’alluvione. Persino la presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, dopo il giro in elicottero sui territori colpiti, l’ha fatto suo. Così in Riviera, manco a dirlo, non si sono fatti scappare l’idea e hanno realizzato delle magliette, con l’obiettivo di trasformarle nelle “divise dei bagnanti” per l’estate 2023.

PRONTE LE PRIME 500 MAGLIETTE

Da domani alle 9 i bagnini riminesi distribuiranno le prime 500 t-shirt marchiate ‘Tin Bota’ a coloro che scenderanno in spiaggia. L’offerta è libera (minimo cinque euro) e l’intero incasso sarà versato sul conto corrente aperto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la Protezione civile a sostegno delle popolazioni colpite da alluvioni e frane. L’iniziativa nasce dalla Cooperativa Bagnini Rimini Sud insieme a Confartigianato Imprese Demaniali. ‘Tin Bota’, spiegano, “è la sintesi che racchiude tutto quello che può essere fatto per essere concretamente al fianco di persone e imprese in questo momento così drammatico”.

“VOGLIAMO CHE DIVENTI LA DIVISA DEI BAGNANTI”

Il presidente Mauro Vanni aggiunge: “Lavoriamo tutti perché l’esercito della solidarietà diventi sempre più numeroso e generoso e gli stabilimenti balneari della spiaggia riminese scendono subito in campo. Oggi pomeriggio abbiamo chiesto il miracolo di preparare 500 t-shirt in poche ore e domattina tutti potranno iniziare questa offerta. Mi auguro che la t-shirt ‘Tin Bota’ diventi una sorta di divisa del bagnante. Vogliamo che i nostri fratelli romagnoli sappiano di averci al loro fianco, con i volontari ma anche nella concretezza di un sostegno economico che è fondamentale in questa fase”.