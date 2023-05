Colmare il divario: gli esperti di Credit-10 discutono politiche di prestito responsabile

I programmi di prestito responsabile sono progettati per avvantaggiare sia i mutuatari sia i prestatori. Questi programmi mirano a promuovere pratiche di prestito etiche ed eque, che diano la priorità ai migliori interessi dei mutuatari, garantendo al contempo che i prestatori operino in conformità con le normative pertinenti. Nella maggior parte dei paesi, l’industria del prestito è ben regolamentata, perché la domanda dei prestiti è sempre a un livello piuttosto elevato, soprattutto di fronte all’aumento dell’inflazione. Tuttavia, nel campo del prestito, ci sono alcune sfumature, di cui parleremo in questa sede.

Come funziona il prestito responsabile in Italia

Iniziamo con le cose più basilari. Come funziona il prestito responsabile? Gli esperti di credit-10.dk notano che in Italia il prestito responsabile è regolato da una serie di leggi che mirano a proteggere i mutuatari e promuovere pratiche di prestito sostenibili.

Alcuni dei principali regolamenti e linee guida per il prestito responsabile in Italia includono:

La legge sul credito al consumo: questa legge stabilisce regole e requisiti per il prestito al consumo, inclusi requisiti di informativa, limiti sui tassi di interesse e misure di protezione dei consumatori.

Il regolamento sulla trasparenza e la correttezza delle transazioni bancarie e finanziarie: questo regolamento stabilisce i requisiti per le banche e altri istituti finanziari per fornire informazioni chiare e trasparenti ai consumatori sui loro prodotti e servizi di prestito.

Il codice di condotta per le banche: questo codice di condotta volontario stabilisce le migliori pratiche per le banche in Italia, comprese le linee guida per il prestito responsabile e la gestione del rischio.

Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia: queste istruzioni forniscono indicazioni alle banche su una serie di argomenti, tra cui le pratiche di prestito e la gestione del rischio.

Nel complesso, il prestito responsabile in Italia comporta la fornitura di informazioni chiare e trasparenti ai mutuatari, la valutazione dell’affidabilità creditizia dei mutuatari e la garanzia che le pratiche di prestito siano sostenibili e non espongano i mutuatari o i prestatori a rischi eccessivi. I prestatori devono inoltre rispettare i requisiti normativi e le linee guida per proteggere i consumatori e promuovere un sistema finanziario stabile.

Tuttavia, è importante notare che le politiche di prestito responsabile sono soggette a modifiche. C’è sempre la necessità di riformare tempestivamente il sistema di prestito in modo che funzioni in conformità con la situazione attuale e soddisfi i requisiti del tempo. Ad esempio, la legge sul credito al consumo in Italia è stata emanata per la prima volta nel 2006, ovvero quasi 20 anni fa. Da allora, ci sono stati molti cambiamenti nel settore finanziario, che dovrebbero riflettersi attraverso la riforma.

Diamo un’occhiata più da vicino all’esempio del Consumer Credit Act (CCA) nel Regno Unito, che è in vigore dal 1974 ed è innegabilmente obsoleto in quanto non soddisfa più le esigenze dei consumatori.

L’esperienza del Regno Unito: proposta di riforma per CCA sostenuta da prestiti responsabili

Il governo del Regno Unito concorda sul fatto che il panorama normativo per i prestiti nel paese, che è generalmente costituito da CCA, alcune regole FCA e alcuni requisiti generali ai sensi della direttiva sul credito al consumo dell’Unione europea, sia ora inefficiente.

Il governo concorda sul fatto che queste leggi create per soddisfare le esigenze dei mutuatari decenni fa sono ormai obsolete in quanto contengono troppe complessità che limitano i migliori risultati sia per i clienti sia per le imprese.

John Glen, il segretario economico al Tesoro, ha osservato che è necessaria una riforma di questa legge per tenere il passo con le esigenze dei mutuatari del mondo moderno. Glen ha anche aggiunto che l’obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un quadro normativo che incoraggi l’innovazione, pur mantenendo elevati standard di protezione dei consumatori.

Gli analisti di Credit-10 hanno notato che il governo sta cercando di dare maggior potere alle autorità di regolamentazione, ai prestatori e ancor più importante ai mutuatari, in modo che nessuna delle parti coinvolte ci rimetta. Per fare ciò, il governo intende aumentare la responsabilità reciproca e introdurre nel quadro i principi dei doveri dei consumatori e dei prestiti responsabili.

Per sostenere il prestito responsabile nel Regno Unito, dove ogni cittadino abbia accesso a un buon credito, l’obiettivo del governo per le riforme include:

Semplificazione della disciplina del credito e delle assunzioni.

Incorporare la maggior parte del Credit Act e delle leggi correlate nelle regole FCA.

Modernizzazione del quadro normativo per avvicinarsi maggiormente ai metodi utilizzati in altri settori normativi dei servizi finanziari.

Il governo ha anche proposto di sostenere questi principi di prestito responsabile per portare a termine quanto prima affermato:

Semplificazione di concetti ambigui affinché i mutuatari possano comprenderli meglio.

Fare piani futuristici per accogliere tutti i livelli di mutuatari.

Allineamento delle nuove regole allo standard dell’attuale legge sul credito e al dovere del consumatore.

Giusta proporzione tra termini di protezione dei consumatori e oneri per le imprese.

Gli standard di riforma proposti nell’interesse dei finanziatori includono anche:

Maggiore flessibilità nei dettagli del cliente.

Sanzioni per i mutuatari inadempienti che non sono tenuti a pagare commissioni o interessi per inadempienza.

Come il dovere del consumatore interagisce con la tutela del consumatore nel nuovo quadro normativo.

Il valore di eventuali specifiche violazioni qualificabili come reato.

Pertanto, le modifiche proposte dovrebbero migliorare la struttura dei prestiti e renderla aggiornata. L’obiettivo finale di tali riforme è creare un ambiente di prestito che protegga gli interessi sia dei mutuatari sia dei prestatori, promuova la trasparenza, l’equità e pratiche responsabili di assunzione e concessione di prestiti e contribuisca al benessere finanziario generale dei consumatori e alla stabilità dell’industria del credito.

Credit-10 è un sito analitico internazionale che fornisce informazioni sulle offerte di prestito e consente agli utenti di scegliere un prestito online redditizio. Il servizio opera in 15 paesi, tra cui Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia, Sud Africa, Messico, Polonia, Romania e Spagna.