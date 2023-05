Regolamento del gioco d’azzardo online in Italia: come scegliere i bonus casinò

In Italia negli ultimi anni si è assistito a un boom esponenziale delle piattaforme di gioco online che consentono agli utenti di tutto lo Stivale di potersi divertire con moltissimi titoli direttamente da casa. I casinò online sono divenuti un punto fermo dell’intrattenimento digitale, permettendo agli appassionati di non doversi per forza recare in altri luoghi per potersi divertire: basta uno smartphone, una connessione internet e un account per poter giocare. Stando seduti comodamente sul divano di casa è possibile accedere ai migliori casino online aams senza il minimo problema, scegliendo tra una miriade di titoli, come slot machine, poker, blackjack, e bonus.

Proprio i bonus sono al centro di questo nostro articolo: com’è possibile sceglierne uno? Cerchiamo di capirlo insieme!

Come scegliere un bonus casinò: i requisiti di puntata

I bonus sono un’ottima forma di promozione dei vari operatori che mettono a disposizione dei nuovi iscritti una serie di vantaggi che consentono di avere vincite sostanziose oppure giri gratuiti. Quando si decide di iscriversi, è cosa buna controllare attentamente tutti i requisiti per non restare fregati da piccoli cavilli. Ad esempio conviene sempre controllare i requisiti di puntata, in quanto sono l’aspetto più importante. Se abbiamo deciso di creare un account su un determinato casinò online gestito dall’ADM ( l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e abbiamo ricevuto il bonus, è necessario conoscere i requisiti di puntata, poiché condizionano il prelievo delle vincite dal sito se non viene rispettato.

Chiaramente sono condizioni che variano di sito in sito, quindi ogni operatore decide quale sia la somma minima da utilizzare oppure un determinato numero di mani prima di poter prelevare la vincita. Ecco che in fasce di scelta di un bonus è cosa buona controllare questa caratteristica, così da non avere problemi successivamente.

Validità dei bonus

Altro fattore da non trascurare in fase di scelta di un bonus di un casinò online è la validità. Certamente una determinata promozione non dura in eterno: è buona abitudine da parte degli operatori di far girare i tanti bonus, così da poter attirare un numero sempre crescente di giocatori. Tutte le promo hanno un inizio e una fine, e durano all’incirca 30 giorni, il che vuol dire che per poterlo utilizzare si ha un mese di tempo. Ecco, quindi, che per essere sicuri del periodo di validità, conviene sempre guardare le condizioni d’uso e i termini, così da avere la certezza.

Il periodo di validità di un bonus non è eterno: tutte le promozioni hanno un inizio (spesso coincide con iscrizione al sito o primo deposito) e una fine (non sempre pubblicizzata in maniera chiara).

Solitamente, i bonus dei casinò online hanno una durata di 30 giorni, ma il periodo varia da sito e sito, quindi è bene assicurarsi di controllare i termini e le condizioni prima di iniziare a giocare. In generale, i bonus senza deposito (esempio giri gratis slot machine) sono quelli che durano meno.

Quali giochi utilizzare

Infine, bisogna tenere d’occhio anche i giochi. D’altronde sono il perno del settore, lo strumento che ha permesso al mondo del gioco di risollevarsi dalla crisi. Non sempre i bonus riguardano tutti i titoli, il più delle volte può capitare che si riferisce a un determinato prodotto, come giri gratis per slot machine o blackjack. Inoltre bisogna assicurarsi che i propri giochi preferiti esistano su tali piattaforme, in quanto è vero che la maggior parte dei casinò posseggono quasi sempre le varie tipologie di divertimenti, ma il più delle volte differiscono per una serie di dettagli e tematizzazioni.